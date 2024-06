Sõja 856. päev: Ukraina lasi alla järjekordse Vene ründelennuki Su-25

"Lennuk oli lahinglennul, kui seda tabas hästi sihitud lask kaasaskantavast õhutõrjeraketisüsteemist (MANPADS)," teatas Ukraina Rahvuskaart Telegrami postituses. See on teine ​​Vene Su-25 lennuk, mis on Ukraina väitel sel kuul alla tulistanud.

Oluline reedel, 28. juunil kell 20.45:

- Donetski oblastis tulistati alla järjekordne Vene Su-25 ründelennuk;

- Vene kaitseminister soovib meetmeid USA droonide vastu Mustal merel;

- Ukraina droon tabas Vene naftahoidlat Tambovi oblastis;

- Kupjanski rajoonis Harkivi oblastis sai kolm inimest haavata;

- ISW hindab võimalust, et Põhja-Korea saadab Venemaale inseneribrigaade;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1170 sõdurit;

Dnipros sai Venemaa rünnakus surma vähemalt üks inimene

Vene väed korraldasid reedel raketirünnaku Dnipro linna pihta. Kahjustada sai üks üheksakorruseline kortermaja, vähemalt üks inimene sai surma ja veel viis inimest sai vigastada. Vigastatute hulgas oli üks seitsmekuune tüdruk,

Hoone juures käivad päästetööd, võimud hoiatasid, et hukkunute arv võib kasvada. Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus taas läänt üles tarnima Ukrainale rohkem õhutõrjesüsteeme, vahendas The Kyiv Independent.

Donetski oblastis tulistati alla järjekordne Vene Su-25 ründelennuk

"Lennuk oli lahinglennul, kui seda tabas hästi sihitud lask kaasaskantavast õhutõrjeraketisüsteemist (MANPADS)," teatas Ukraina Rahvuskaart Telegrami postituses.

Rahvuskaardi avaldatud videos on näha udune kaader väidetavast vahejuhtumist, millega kaasnevad Ukraina sõdurite triumfeerivad hüüded. Rahvuskaardi postitus ei täpsustanud, millal vahejuhtum aset leidis või millises Donetski oblasti osas.

Nõukogude Liidus välja töötatud Su-25 on tugevalt soomustatud ründelennuk, mis pakub Vene maavägedele lähitoetust.

Venemaa viib läbi intensiivseid rünnakuid idarinde mitmes osas, sealhulgas Donetski oblastis, pärast Avdiivka linna vallutamist veebruaris.

See on teine ​​Vene Su-25 lennuk, mis on Ukraina väitel sel kuul alla tulistanud.

Eelmisel kuul oli väidetav koguarv kuus – Ukraina väitis, et hävitas Su-25-d 25. mail, 23. mail, 4. mail, 11. mail, 13. mail ja 18. mail.

Kindralstaap teatas 28. juunil, et Venemaa on täiemahulise sissetungi algusest kaotanud 360 lennukit.

Ida-Ukrainas sai Venemaa rünnakus neli inimest surma

Ida-Ukrainas New Yorki linnas sai reedel Vene vägede rünnakus surma neli ja vigastada kolm inimest, teiste seas kaheksa-aastane laps, ütles oblastiprokuratuur.

"Vene mürsk purustas viiekorruselise maja sissepääsu, tappis neli tsiviilisikut vanuses 43-76," ütles Donetski oblasti prokurtuur.

"39-aastane naine ja tema kaheksa-aastane tütar said vigastada."

Üks teine lõhkekeha vigastas 45-aastast meest.

Vene kaitseminister soovib meetmeid USA droonide vastu Mustal merel

Vene kaitseminister Andrei Belousov on andnud käsu armee kindralstaabile esitada ettepanekuid, kuidas kiiresti reageerida USA strateegiliste droonide väidetavatele provokatsioonidele Musta mere kohal, teatas kaitseministeerium reedel.

Ministeerium teatas avalduses, et on märganud USA droonide aktiivsuse suurenemist piirkonnas, öeldes, et need viivad läbi luuret ja koguvad sihtmärgiinfot Lääne täppisrelvade jaoks, mida Ukraina kasutab Venemaa objektide ründamiseks.

"See näitab USA ja NATO riikide suurenevat seotust Ukraina konfliktis Kiievi režiimi poolel," teatas kaitseministeerium. "Sellised lennud suurendavad vahejuhtumite tõenäosust Vene lennukitega, mis suurendab otsese konflikti ohtu alliansi ja Vene Föderatsiooni vahel."

Ministeerium ütles, et NATO riigid oleksid vastutavad kõigi selliste vahejuhtumite eest.

Avalduses ei mainitud Krimmi, Musta mere piirkonda, mille Moskva annekteeris Ukrainalt 2014. aastal. Kuid Ukraina väed on korduvalt sihtinud Venemaa sõjaväeobjekte Krimmis, sealhulgas Lääne rakettidega.

Ukraina droon tabas Vene naftahoidlat Tambovi oblastis

Venemaa Tambovi oblastis asuvas naftahoidlas puhkes droonirünnaku järel tulekahju, teatas kuberner Maksim Jegorov 28. juunil.

Droon tabas rajatist kohaliku aja järgi kell 4.35, ütles Jegorov. Rünnak põhjustas väikese tulekahju, mis on nüüdseks kontrolli alla saadud.

Kuberneri sõnul kustutavad päästetöötajad tulekahju ja ohvreid ei ole. Lähim asula, mis asub kolme kilomeetri kaugusel sündmuskohast, on valmis vajadusel evakueeruma, lisas ta.

Viimastel kuudel on Ukraina väed korraldanud mitmeid droonirünnakuid, mille eesmärk on kahjustada Venemaa naftatööstust, mille tulud rahastavad Moskva sõjategevust.

Ukraina Julgeolekuteenistus (SBU) ründas varem Platonovskaja naftahoidlat Tambovi oblastis öisel operatsioonil 20. juunil.

Kupjanski rajoonis Harkivi oblastis sai kolm inimest haavata

27. juunil sai kolm inimest haavata Vene vägede rünnakutes Kupjanski rajoonis, teatas Harkivi oblastiprokuratuur Telegramis. On algatatud kohtueelsed uurimised sõja seaduste ja tavade rikkumise kohta.

"Uurimise kohaselt korraldasid Vene väed 27. juunil umbes kell 14.50 õhurünnakud Kivšarivka küla pihta Kupjanski rajoonis. Süttisid elumajad, abihooned ja auto. Vigastada said 62-aastane naine ja 63-aastane mees," seisis avalduses.

Samuti pommitasid venelased umbes kell 14:10 Krugliakivka küla Kupjanski rajoonis. "61-aastane elanik sai vigastada. Kahjustada said küla eramajad. Esialgsetel andmetel tabas vaenlane küla mitmikraketiheitjaga (MLRS)," teatas prokuratuur.

Nagu Harkivi oblasti sõjalise administratsiooni pressiteenistus Ukrinformile teatas, sai Kivšarivka küla vigastatud elanik mitmeid haavu pommikildudest ja keeldus haiglaravist. Naine sai ajupõrutuse. On algatatud kohtueelsed uurimised sõja seaduste ja tavade rikkumise kohta.



ISW hindab võimalust, et Põhja-Korea saadab Venemaale inseneribrigaade

Vene Föderatsioon näib püüdvat luua koalitsiooni sõbralikest riikidest, millel on ajalooliselt soojad suhted Nõukogude Liiduga, sealhulgas Põhja-Korea ja Vietnam, et moodustada alternatiivne maailmakord, seisab uues Sõjauuringute Instituudi (ISW) raportis.

ISW analüütikud viitasid Lõuna-Korea telekanalis TV Chosun esinenud Lõuna-Korea valitsuse ametnikule, kelle sõnul usub Lõuna-Korea, et Põhja-Korea saadab 2024. aasta juulis suure hulga insenere okupeeritud Donetski oblastisse ja et nad aitavad taastada okupeeritud Donetski linna taristut.

TV Chosun hindas, et Põhja-Korea võiks teenida Venemaalt kuni 115 miljonit dollarit määratlemata välisvaluutat aastas, kui see saadab okupeeritud Ukrainasse kolm või neli inseneribrigaadi.

"ISW ei ole veel täheldanud teateid, mis viitaksid Põhja-Korea sõjaväelaste kavatsusele osaleda Ukrainas lahingutegevuses, kuid otsene Põhja-Korea inseneritugi võib vabastada Vene lahingujõude operatsioonideks rindejoonel ja aidata Venemaal laiendada sõjalist taristut ja kaitserajatisi okupeeritud Ukrainas," öeldakse raportis.

USA kaitseministeerium peab vajalikuks jälgida kõiki võimalusi, mille kohaselt Põhja-Korea väed saadetakse Venemaale Ukraina sõjas osalema, osana kahe riigi juhtide sõlmitud lepingutest.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1170 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 540 490 (võrdlus eelmise päevaga +1170);

- tankid 8066 (+24);

- jalaväe lahingumasinad 15 480 (+21);

- suurtükisüsteemid 14 423 (+60);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1109 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 871 (+3);

- lennukid 360 (+1);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 11 509 (+50);

- tiibraketid 2329 (+5);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 19 514 (+46);

- laevad / paadid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2431 (+11).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.