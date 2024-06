Endine EL-i kliimajuht eksis kohe gaasifirmasse tööle asudes reeglite vastu

Euroopa roheleppe üks arhitektidest Diederik Samsom teatas, et kahetseb, et ei teavitanud Euroopa Komisjoni tööleasumisest Gasunie's. Samsom ei taotlenud Euroopa Komisjonilt luba enne tööle asumist suure gaasivõrgu operaatori juures, rikkudes seega eetikareegleid.

Samsom teatas kolmapäeval, et on vastu võtnud Hollandi riigile kuuluva ettevõtte Gasunie' järelevalvenõukogu esimehe koha.

Komisjoni reeglite kohaselt, mis on loodud tööstuse liigse mõju vältimiseks, peavad lahkuvad ametnikud taotlema EL-i täitevorganilt luba, et võtta vastu ülesanne, mis on seotud nende varasema tööga.

"Tänu minu veale ei teavitatud komisjoni mu uuest ametikohast õigeaegselt. Ma kahetsen seda väga," ütles Samsom Gasunie' saadetud avalduses.

Samsom ütles Politicole, et mõistis oma viga kolmapäeva hommikul ja oli õhtuks esitanud Brüsselile ametliku taotluse.

Samsom lahkus komisjonist selle kuu alguses pärast viit aastat, mil ta töötas kahe EL-i kliimavoliniku, Frans Timmermansi ja Wopke Hoekstra, kabineti juhina. Selle aja jooksul oli ta üks kliimaseaduste arhitektidest, eesmärgiga muuta täielikult EL-i energiasüsteemi.

Reeglite kohaselt on komisjonil 30 päeva aega, et otsustada, kas keelata tal töökoha vastuvõtmine või kehtestada tingimused tema tegevusele Gasunie's.

Ettevõtte välja antud pressiteate kohaselt pidi Samsom asuma nõukogu esimehe kohale esmaspäeval.

"See järelevalveroll riigiettevõtte nõukogus ei kujuta endast võimalikku huvide konflikti minu varasema komisjoni ametniku rolliga. Seega ootan enesekindlalt komisjoni menetlust, mis on nüüd algatatud," ütles Samsom.

Komisjon ei kommenteerinud, kas Samsom peaks uue töökoha alustamist edasi lükkama. Komisjoni pressiesindaja Olof Gill ütles, et EL-i täitevorgan hindab heakskiidutaotlust vastavalt tavapärastele protseduuridele.

"Järjekordne šokeeriv juhtum, kus komisjoni ametnik rikub eetikareegleid, mis tekitab olulisi küsimusi selle kohta, kui tõsiselt ametnikud reegleid võtavad," ütles Vicky Cann, Corporate Europe Observatory kampaania aktivist. "Tööandjad ei tohiks uusi töökohti ja töötajaid välja kuulutada, kui rolli pole heaks kiidetud. Nii kõrge ametnik annab selliselt toimides halba eeskuju ja suurendab survet juba niigi nõrgale komisjoni eetikareeglite süsteemile, et nõustuda ja ametikoht vastu võtta. See võib samuti naeruvääristada mis tahes tingimusi, mida komisjon võiks otsustada rakendada, kuna eeldatavasti on lepingud juba allkirjastatud."

Gasunie' peamine tegevusala on maagaasi tarnimine Saksamaa ja Hollandi klientidele. Kuid ettevõte on teinud ka märkimisväärseid investeeringuid puhtamatesse tehnoloogiatesse, näiteks vesinikku.

Samsom ütles kolmapäeval Politicole, et tahab aidata muuta ettevõtte tegevust, et see tarniks puhast energiat.

Canni sõnul on aga väga problemaatiline, et Samsom liitub ettevõttega, mis tegeleb peamiselt gaasiga.

Samsom vastutas laiaulatusliku seadusandluse paketi eest, mis sisaldas küll kompromisse, kuid mille eesmärk oli fossiilkütuste kasutamise lõpetamine EL-is.

Timmermans toetas oma endise parema käe otsust ettevõttega liituda.

"See ei ole ettevõte, mis otsib rohkem gaasi ja loodusressursse. See on ettevõte, mis tahab saada juhtivaks ettevõtteks rohelise vesiniku ja kaasaegsete transpordisüsteemide valdkonnas. Seega, ma saan täielikult aru tema valikust," ütles Timmermans, kes on nüüd Hollandi Rohe- ja Tööpartei juht.