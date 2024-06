Hiiu Purjelaeva Seltsi 25. paadimatk viis Orjaku sadamast Kalana sadamasse

Hiiu Purjelaeva Seltsi eestvedamisel on hiidlased juba 25 aastat korraldanud igal suvel ühise väikelaevadele mõeldud paadimatka. Juubelimatk viis seekord Kassaris asuvast Orjaku sadamast Kalana jahisadamasse Kõpu poolsaarel.

Paadimatk algas laupäeva hommikul Kassaris Orjaku sadamas toimunud kaptenite koosolekuga. Kui alguses oli kirja pandud 27 väikelaeva, siis möödunud öö äikesetorm ja ka hommikul veel lõõtsunud tuul tähendasid seda, et teele asus 21 alust.

Kell üheksa kõlas stardipauk ja üksteise järel võeti suund merele. Matk viis Orjaku sadamast Hiiumaa läänetippu Kalana jahisadamasse. See, et start oli Orjaku sadamas, oli omamoodi sümboolne, sest just sealt algas kunagi ka traditsioonile alguse pannud kõige esimene paadimatk.

Tegemist ei ole võidusõiduga ja igaüks saab kulgeda oma tempos.

"Eesmärk paadimatka korraldamisel on see, et Hiiumaa väikelaevad saaksid turvaliselt koos matkata, tutvustada väikesadamaid, paadiomanikud omavahel tutvuda, saada teada, mida ka naaber teeb teises sadamas," selgitas Hiiu Purjelaeva Seltsi juhatuse liige Hannes Vaidla.

Kui veel kaptenite koosoleku ajal oli ilm pilves, siis merele läinud alustele naeratas juba päike. Keskpäeva paiku läbisid laevad Saaremaa ja Hiiumaa vahel asuva Soela väina ning õhtupoolikuks jõudsid meresõitjad Kalana sadamasse.

"Täna olid olud juubelimatkale väga kohased. Oli lainet, tuult, kõike oli," ütles paadimatkal osalenud Allard Kerves.

"Päike lisas rõõmsat meelt. Kuigi lainet oli ikkagi nii palju, et merehaigus kippus kallale ka, aga meil on nii hea meeskond ja meeleolu oli üleval ja väga kihvt matkapäev oli," rääkis paadimatkal osalenud Liina Härm.

Paadimatkale paneb punkti hilisõhtul Kalana sadamas peetav pidu.