AfD liitub Orbani uue parempopulistliku Euroopa parteiperega

Saksa partei heideti välja Marine Le Peni Euroopa Parlamendi fraktsioonist Identiteet ja Demokraatia (ID) pärast seda, kui AfD juhtkandidaat Maximilian Krah kaitses juunis Euroopa valimistel natside SS-i.

Esinedes oma partei kongressil Essenis, välistas AfD kaasjuht Alice Weidel igasuguse lähenemise Le Penile ja väljendas huvi Orbani uue bloki vastu, kuhu kuulub ka tema lähedane liitlane Austria rahvuslaste Vabaduspartei (FPO), kirjutas The Times.

"Uus liit pakub uusi koostöövõimalusi," ütles Weideli pressiesindaja.

Orbani sõnul kasvab uus ühendus kiiresti ja sellest saab Euroopa suurim parempoolsete jõudude fraktsioon. "Siin algab uus ajastu ja selle uue ajastu esimene, võib-olla otsustav hetk on uue Euroopa poliitilise fraktsiooni loomine, mis muudab Euroopa poliitikat," ütles ta.

FPO juht Herbert Kickl kes sai Euroopa valimistel suurima osa Austria häältest ja kelle kuus saadikut lahkuvad nüüd Le Peni ID-st, kutsus AfD-d ja teisi liituma. "See liit on mõeldud raketina, mis toob teised parteid Euroopa tasandil pardale, et jõud ühendada," ütles ta.

Ka endine Tšehhi peaminister Andrej Babis liitus Orbaniga ja Kickliga, et oma populistlik Tšehhi ANO partei, mis võitis Tšehhi eurovalimised, samuti gruppi tuua.

"Me oleme siin ja me jääme siia," ütles Weidel, kui 50 000 vasakpoolset protestijat püüdsid tema partei 600 delegaadi kongressi lõpetada. Ta valiti koos Tino Chrupallaga tagasi partei kaasjuhiks, Krah ei ilmunud kohale.

Chrupalla ütles, et AfD on tugevam kui kunagi varem, kuna tema ja Weidel on toonud lõhestatud parteisse rahu, tõrjudes tagasi Krahi ja Björn Höcke – veel üks kõva liini pooldaja, keda on süüdistatud natside õigustamises ja revisionismis.

Nii Krah kui ka Höcke on meedias rünnanud Saksamaa jalgpallimeeskonda, kuna riik korraldab Euroopa meistrivõistlusi.

AfD kongressi rahuliku kulgemise tagamiseks oli vaja tugevat politseijõudu. Meeleavaldajad põrkasid laupäeval ka politseiga kokku.

"See on Euroopa jalgpallimeistrivõistlus ja mind ei huvita," ütles Krah, rünnates Saksamaa koondist kui "vikerkaare meeskonda".

Höcke ütles, et ta pole rahvusmeeskonda 10 aastat toetanud, sest selle koosseisus on mustanahalised mängijad, nagu Jamal Musiala, kes esindab Höcke hinnangul isamaa asemel mitmekesisust.