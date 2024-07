Galerii: Tehumardil algas Punaarmee sõdurite hauatähiste eemaldamine

Poolteise aastaga on Eesti Sõjamuuseum korraldanud endistest punasõdurite kalmistuvälistest ühishaudadest kokku ligi 2500 ümbermatmist. Saaremaal on kalmistutele ümber maetud ligi 300 Teises maailmasõjas hukkunud punaväelase säilmed.

Esmaspäeva hommikul alustati väljakaevamisi Tehumardil, kuhu võib olla maetud kuni paarsada Punaarmee sõdurit. Seniseid dolomiidist nimedega hauatähiseid tagasi ei panda, küll aga jääb alles Tehumardi mõõgakujuline obelisk, ent kus kaetakse kinni osa seal olevast tekstist.

Taotluse Tehumardil ümbermatmise tegemiseks tegi Saaremaa vald, ütles ERR-ile Saaremaa valla abivallavanem Liis Lepik, kes lisas, et võimalikud säilmed maetakses ümber Vananõmme kalmistule.

"See plats siin heakorrastatakse hiljem ja mis sellest veel perspektiivis võib saada, seda me ei tea. Kui siit säilmed tuvastatakse ja need ümber maetakse, siis pärast seda meil ei ole siin enam mingit hauda vaja tähistada," rääkis Lepik.

Seni on Saaremaal ümber maetud 294 inimese säilmed.

Nime järgi võib Tehumardile olla maetud paarsada inimest, aga täpne eelteadmine maetute kohta tegelikult puudub, ütles Eesti Sõjamuuseumi arheoloog Arnold Unt.

"Platsi kohta on üks skeem välja ujunud, mis on ühe sanitaarpataljoni joonistatud haudade asetus. Palju siin on peale seda midagi juurde toodud või ei ole juurde toodud, seda näitab ainult kaevamine," rääkis Unt.

Väljakaevatavaid säilmeid DNA analüüsiga uurima ei hakata, vaid maetakse lihtsalt kalmistule ümber, lisas ta.