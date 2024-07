NATO püüab Ukraina abi Trumpi ja Euroopa parempopulistide eest kindlustada

NATO loob uue väejuhatuse Wiesbadenis, Saksamaal, et koordineerida sõjalise varustuse andmist Kiievile ja Ukraina vägede väljaõpet. Need sammud on mõeldud Ukrainale antava abi kaitsmiseks Euroopas pead tõstvate parempopulistlike jõudude ja võimaliku järgmise Donald Trumpi valitsemisaja eest.

Operatsioon, mida nimetatakse NATO julgeolekuabiks ja väljaõppeks Ukrainale, kaasab ligi 700 USA ja teiste alliansi liikmete töötajat. See võtab üle suure osa missioonist, mida USA sõjavägi on juhtinud alates Venemaa täiemahulisest invasioonist Ukrainasse veebruaris 2022.

Uued algatused on olnud väljatöötamisel juba kuid, aga said uue tähtsuse pärast president Bideni nõrka esinemist teledebatis Trumpiga ja Trumpi kaebusi USA kulutuste kohta Ukrainale.

"Suur põhjus muutuseks on tõrjuda Trumpi mõju Ukraina abistamisele," ütles Ivo Daalder, kes oli USA suursaadik NATO-s aastatel 2009-2013. "Selle asemel, et Washington juhiks väljaõpet ja abi, juhib seda NATO. Nii et isegi kui USA vähendab või lõpetab toetuse, ei kao see täielikult."

Kuna parempopulistlikud parteid koguvad valijate toetust Prantsusmaal, Hollandis ja kogu Euroopa Liidus, võiks NATO rolli institutsionaliseerimine muuta sõjalise abi Ukrainale vähem haavatavaks poliitiliste muutuste suhtes alliansi liikmete seas.

"See tagab kestvuse võimalike riiklike poliitiliste muutuste korral, olgu need valimiste tulemus USA-s, Prantsusmaal, Ühendkuningriigis või isegi Euroopa Liidus," ütles Douglas Lute, kes oli USA suursaadik NATO-s aastatel 2013-2017.

Praegused ja endised USA ametnikud ütlesid, et sammud võimaldavad alliansil paremini koordineerida Lääne riikide jõupingutusi Ukraina sõjalisel toetamisel. Plaan püüab muuta Ukraina sõjaväe sarnasemaks NATO omadega.

Vastavad algatused tõstetakse esile NATO tippkohtumisel Washingtonis.

Alliansi liikmed loodavad, et tippkohtumisel lepitakse kokku ka iga-aastases sõjalise toetuse rahalises kohustuses Ukrainale, ütlesid NATO diplomaadid. Kokkuleppe tingimused on veel läbirääkimisel.

Hiljutised arutelud alliansi liikmete vahel on seadnud eesmärgiks umbes 40 miljardit dollarit aastas ja paljude riikide panuste suurendamist, kuigi USA jääb tõenäoliselt peamiseks doonoriks.

Kuigi paljud NATO liikmed ütlevad, et allianss peaks kutsuma Ukrainat liituma, alustades protsessi, mis võib võtta aastaid, on USA ja Saksamaa vastu sellise sammu astumisele järgmisel nädalal toimuval tippkohtumisel.

Püüdes alliansi sees erimeelsusi leevendada, ütlevad ametnikud, et NATO kirjeldab tõenäoliselt Ukraina püüdlust NATO-ga liituda kui pöördumatut protsessi, tuginedes alliansi 2023. aasta teadaandele, et Ukraina tulevik on NATO-s ja 2008. aasta teadaandele, et Ukraina saab ühel päeval NATO liikmeks.

Juba tippkohtumisel lõplikuks heakskiiduks kokkulepitud algatuste kohaselt töötavad kõikide alliansi liikmete töötajad koos uues NATO väejuhatuses, et kooskõlastada sõjalise varustuse annetusi vastavalt Ukraina vajadustele ja koordineerida tarneid.

Nad koordineerivad ka Ukraina vägede väljaõpet, et tagada pakutava vastavus Kiievi vajadustele. NATO töötajad ise väljaõpet ei tee, ütlesid ametnikud.

Muutused on suunatud institutsionaalse asjaajamise ladusamaks muutmisele ja teadmiste levitamisele logistikast, mis on seotud kümnete riikide varude suunamisega Ukraina piiridele. NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles eelmisel kuul Brüsselis, et muudatused tugevdavad alliansi toetust Ukrainale aastateks.

Kuigi muudatus laiendab NATO kaasatust, tuleb enamus personalist USA-st ning allub NATO Euroopa vägede ülemjuhataja kindral Christopher Cavolile.

Kiievi kõrge tsiviilametnik keskendub Ukraina pikaajaliste sõjalise moderniseerimise nõuetele ja mitte-sõjalisele toele, ühendades nii kavandatava Wiesbadeni väejuhatuse kui NATO peakorteri Brüsselis.

Uued sammud tähistavad ka olulist muutust alliansi hoiakus. NATO hoidis algselt oma distantsi Ukraina sõjalisest kampaaniast, et vältida süüdistusi konflikti osaliseks olemises. Organisatsioonilised muutused tähendavad, et nüüd on NATO valmis võtma olulisemat rolli Kiievi abistamisel Venemaa vastu.

"Kuna NATO liitlased on andnud üle 90 protsendi kogu julgeolekuabist Ukrainale, on NATO loomulik koht abi koordineerimiseks, et tagada Ukraina suurem suutlikkus end nüüd ja tulevikus kaitsta," ütles kõrge välisministeeriumi ametnik.

NATO tippkohtumine toimub ajal, mil Ameerika poliitilisel maastikul toimuvad pöördelised sündmused. Biden on toonitanud oma rolli alliansi toetuse mobiliseerimisel Ukrainale kui üht oma peamist välispoliitilist saavutust, kuna Valge Maja on püüdnud aidata Ukraina vägedel seista vastu Venemaa rünnakule, piirates samal ajal riski, et konflikt võiks eskaleeruda otseseks USA-Venemaa kokkupõrkeks. Biden ütles ka, et Venemaa vägede peatamine Ukrainas on eluliselt tähtis, et peatada Moskva agressioon mujal Euroopas ja isegi kaugemal.

"Ma sain 50 teist riiki üle maailma toetama Ukrainat, sealhulgas Jaapani ja Lõuna-Korea," ütles Biden neljapäeval toimunud debatil. "Ükski suurem sõda Euroopas ei ole kunagi suutnud jääda ainult Euroopasse."

Trump nimetas Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit parimaks müügimeheks, sest too suutis veenda USA-d andma sõjalist toetust Kiievile, ja ütles, et konflikt on suurem julgeoleku probleem Euroopa riikidele kui USA-le. "Sest meie vahel on ookean," selgitas Trump.

Trump lubas ka pidada läbirääkimisi diplomaatilise kokkuleppe üle Zelenski ja Venemaa presidendi Vladimir Putini vahel enne, kui ta ametisse astub. Trump ei selgitanud, millised võiksid olla sellise kokkuleppe tingimused, kuid ütles, et Putini nõudmine, et Moskva hoiab nelja oblastit Ida-Ukrainas, samas kui Kiiev loobub oma püüdlustest NATO-ga liituda, on vastuvõetamatu.

"Ma lõpetan selle sõja Putini ja Zelenski vahel enne, kui ma ametisse astun 20. jaanuaril," lubas Trump.