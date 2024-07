Fotod: Keir Starmer nimetati ametlikult Briti peaministriks

Buckinghami palee avaldas foto monarhist surumas kätt Starmeriga, kelle Tööpartei saavutas valimistel ülekaaluka võidu. Varem kiitis kuningas heaks konservatiivide juhi Rishi Sunaki tagasiastumise.

Palee avalduses teatati, et kuningas võttis Keir Starmeri vastu ja palus tal moodustada uue valitsuse. "Sir Keir nõustus Tema Majesteedi pakkumisega ning suudles tema kätt," seisis avalduses.

Starmer lubas reedel esimeses kõnes Ühendkuningriigi uue peaministrina, et Tööpartei valitsus asub esimeset päevast tööle riigi taassünni nimel

"Töö muutuste kallal algab kohe. Kuid pole kahtlustki, me ehitame Suurbritannia uuesti üles," lubas ta ülekaaluka valimisvõiduga konservatiivide 14-aastasele võimule lõpu teinud leiboristide nimel.

61-aastane endine inimõigusadvokaat ja riigi peaprokurör Starmer avaldas austust Sunakile, kes sai tooride juhiks ja peaministriks 2022. aasta oktoobris pärast Liz Trussi lühikeseks jäänud ametiaega.

"Tema saavutusi meie riigi esimese briti-aasia peaministrina ei tohi keegi alahinnata," ütles Starmer. "Avaldame täna talle selle eest austust. Me peame tunnustama ka tema pühendumist ja kõva tööd juhina."

Lippudega leiboristid olid kogunenud Downing Streetile, kui Starmer ja tema naine Victoria Buckinghami paleest saabusid.

Starmeril seisab ees raske töö, sest britid on rahulolematud avalike teenuste ja kõrgete hindadega ning tüdinud poliitikute tühjadest lubadustest.

Starmer on lubanud, et tema valitsus seab riigi esikohale ja partei alles teisele kohale, lootes taastada nii austus poliitika vastu, mis on tooride arvukate skandaalide tõttu kadunud.

Igaks juhuks hoiatab Starmer juba ette liiga suuri lootusi hellitamast: "Riigi muutmine ei tule nupule vajutamisega."

"Maailm on praegu palju rahutum. See võtab aega. Aga üks on kindel: muutuste töö algab kohe," lausus ta.

Briti asepeaministriks saab Angela Rayner

Starmer nimetas reedel oma asetäitjaks Angela Rayneri.

Rayner (44) oli Starmeri valitsuse esimene kinnitatud liige. Samuti saab ta ministriportfelli ja hakkab vastutama elamumajanduse ning regionaalarengu eest, teatas Downing Street.

Rahandusministriks nimetas Starmer Rachel Reevesi, kellest saab riigi ajaloo esimene naine selles ametis.

Reeves (45) alustas karjääri panganduses. Tal on olnud viimasel neljal aastal keskne rolli leiboristide püüetes võita tagasi valijate usaldus majandusvaldkonnas.

Välisministriks nimetas Starmer David Lammy ja siseministriks Yvette Cooperi.

Lammy (51) on nägemus Ühendkuningriigi välispoliitikast on kujunenud kahe viimase aasta kümnetel välisreisidel.

Ta väidab, et välisministeerium peab Brexiti-järgsel ajastul taasavastama suure strateegia kunsti.

Lammy on parlamendis alates 2000. aastast ning hakkab ilmselt tüürima Suurbritanniat Euroopa Liidule lähemale, mis ei saa Brüsseli ja euroskeptiliste brittide tõrksust arvestades lihtne olema.

Välisministri ametis vahetab ta välja konservatiivide endise juhi David Cameroni.

Siseministri portfelli sai 55-aastane Cooper, kelle aastakümnete pikkune poliitiline kogemus pannakse siseministeeriumis proovile, sest seda peetakse kõige raskemaks ministeeriumiks, kus edu saavutada.