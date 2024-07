Briti konservatiivide seas ei ole seni parteijuhiks soovijaid esile kerkinud

Rishi Sunak on lubanud jätkata tooride esimehena, kuni on paika pandud kord tema järglase valimiseks.

Erakonnal on parlamendis 121 saadikut, aga neist ükski ei ole siiani avaldanud valmisolekut partei esimeheks kandideerida.

Kaks korda parteijuhiks püüelnud Jeremy Hunt on seekord enda kandidatuuri välistanud. Laupäeval ütles ta GB Newsile, et see aeg on möödas.

Meedias on esile kerkinud endiste siseministrite Suella Bravermani ja Priti Pateli nimi, samuti on välja pakutud endine välisminister James Cleverly.