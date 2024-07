Biden kinnitas, et jätkab valimisvõitlust

"Te olete tõenäoliselt kuulnud, et eelmisel nädalal toimus üks debatt (Donald Trumpiga). Ma ei saa öelda, et see oleks olnud minu poolt parim esitus. Pärast seda on palju spekuleeritud. Mida Joe teeb? Kas ta jätkab võitlust? Kas ta loobub? Mida ta teeb? Siin on mu vastus: ma kandideerin ja ma võidan taas," ütles Biden kampaaniaüritusel Wisconsinis.

Bideni senist kampaaniat on varjutanud mitmed eksimused avalikes esinemistes. Nii näiteks ajas ta raadiosaates esinedes segamini sõnad ning tema lausest võis välja lugeda, et ta peab end mustanahaliseks naiseks. Kriitikat pälvis ka tema esinemine teledebatis Donald Trumpiga, kus ta samuti kippus sõnu sassi ajama.

New York Times kirjutas allikatele toetudes sel nädalal, et Biden kaalub tõsiselt valimisvõitlusest lahkumist. Küsimusi on tekitanud ka tema toetus demokraatide hulgas. Näiteks demokraadist kongresmen Lloyd Doggett kutsus Bidenit loobuma Valgesse Majja tagasi kandideerimisest.