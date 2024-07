ERR Prantsusmaal: uue valitsuse moodustamine kujuneb keeruliseks

Vasakpoolsete üllatav edu valimistel tõi nende toetajad tänavale pidutsema.

"Presidendil on kohustus kutsuda Uus Rahvarinne valitsusse," sõnas Alistamatu Prantsusmaa juht Jean-Luc Melenchon.

Vasakpoolne Uus Rahvarinne sai 182 kohta 577-liikmelises rahvusassamblees.

Hoolimata valimiste esimese vooru võidust ei õnnestunud parempopulistlikuks peetud Rahvuslikul Liidul teist vooru võita ja leppida tuli kolmanda koha ja 143 saadikuga. Sellegipoolest tähendab see neile üle 50 koha lisandumist.

"Kahjuks häbi liit ja valimiskokkulepped, mida president Emmanuel Macron ja peaminister Gabriel Attal vasakäärmuslastega sõlmisid, jätsid prantsuse inimesed

ilma poliitikamuutusest, mida nad ülekaalukalt toetasid," sõnas Rahvusliku Liidu juht Jordan Bardella.

President Emmanuel Macroni blokk kaotas parlamendis kolmandiku oma kohtadest.

"Jäädes ustavaks vabariiklikele traditsioonidele ja oma põhimõtetele, viin ma homme hommikul (esmaspäeval) presidendile oma tagasiastumisavalduse," kinnitas Prantsusmaa peaminister Gabriel Attal.

President otsustas peaministri esialgu siiski ametisse jätta.

Prantsusmaal on kõik valmis olümpiamängude alguseks, sealhulgas parlamendihoone. Seda, kellest pärast valimisi saab riigi järgmine peaminister, ei osanud esmaspäeval seal keegi öelda. Suured blokid parlamendis on nimelt väga vastandlikel seisukohtadel.

"On väga raske ette kujutada koalitsiooni, kus neis suurtes erinevustes, näiteks pensioniea või Ukraina toetamise küsimustes või mitmetel muudel teemadel keegi suudab sildu ehitada. Igaüks, kes on prantslastega koostööd teinud,

teab, et tegemist ei ole eriliste meeskonnamängijatega. Nüüd peavad need 577 inimest, kes istuvad siin, Rahvusassamblees, kuidagi kokku tulema ja neist saavad kas eriti küpsed prantslased või on meil parlamendis taas kaos ja tõenäoliselt uued valimised aasta pärast," kommenteeris ajakirjanik ja poliitikaanalüütik Alexandre Kouchner.

Vasakpoolsete blokk koosneb väga erinevatest erakondadest. Kõige suurem ja radikaalsemaks peetud Jean Luc Melenchoni Alistamatu Prantsusmaa soovib palju kulutada, rikkust maksustada ja on olnud ka üsna Kremli-sõbralike vaadetega.

"Peavoolu vasakpoolsed toetavad selgelt Ukrainat – sotsialistid ja rohelised toetavad väga Ukrainat. Loodetavasti peavooluparteid või see, mis neist alles on, tsentristlikud parteid moodustavad mingi liidu vähemalt välispoliitikas. See on parim, mida loota Euroopal ja Ukrainal," ütles ajalehe Le Monde välispoliitika kommentaator Sylvie Kaufmann.

Kouchneri hinnangul vasakpoolsed Prantsusmaa välispoliitikat palju muutma ei hakka.