Helga Kalm: Melenchon ei ole meie piirkonna suhtes sõbralik poliitik

Helga Kalm ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Prantsusmaal läheb uue valitsuse moodustamisega kiireks. "Uus Rahvusassamblee tuli juba 7. juulil kokku ja 18. juulil peaksid nad valima endale uue esimehe. Selles suhtes on nüüd ees kiire töö."

Valitsuse moodustamiseks on Kalmu hinnangul mitu valikut.

"Üks variant on see, et tehakse koalitsioonivalitsus, millest eelduslikult jäetakse Marine Le Peni ja Jordan Bardella Rahvuslik Liit välja ja tehakse sotsialistide ja Emmanuel Macroni partei vahel mingi liit. Teine variant on vähemusvalitsus, on see siis sotsialistid või Macroni enda partei. Ja variant on ka see, et tuleb tehnokraatide valitsus, mis ei pruugi olla ka tehniliselt halb," selgitas ta.

Kalmu sõnul oleks koalitsioonivalitsus hea, sest see on stabiilsem kui vähemusvalitsus.

Eesti vaatest ei oleks Kalmu hinnangul Alistamatu Prantsusmaa juht Jean-Luc Melenchon meile sobilik valitsusjuht.

"Jean-Luc Melenchon ei ole meie piirkonna suhtes mõistlik, sõbralik. Ta on 2017. aastal ja ka hiljem öelnud, et ta ei leia, et tal oleks midagi ühist Balti riikidega. Ta on selline väikeriike mittetunnustav juht või suurriikide poliitik, et võtame Venemaa huve arvesse, teeme konfliktilahenduse Venemaa ja Ukraina vahel. Selles suhtes ta on suurriikide pooldaja," rääkis Kalm.

"Aga eks näis. Nüüd on olnud ka juttu, et temaga ei taheta võib-olla koalitsiooni teha koos, nii et peaministrikandidaadiks tuleb võib-olla mõni teine, väiksem koalitsioonipartner vasakliidust," lisas ta.