Karus: Ukraina ülesanne lähiajal on rinnet stabiliseerida ja vastast kurnata

Vene väed on suutnud viimastel nädalatel edasi liikuda Tšassiv Jari idaosas. Karuse sõnul ei saa praegu rääkida sellest, et Ukraina väed on Tšassiv Jarist lahkumas.

"Tšassiv Jar on järjekordne näide sellest, kuidas Venemaa hästi intensiivselt üritab kogu rinde ulatuses hoida pinged peal, vaadata, et Ukraina ei saaks kuskil vabu üksusi tekitada. Ja see on põhimõtteliselt ehe näide kurnamissõjast, kus piisavalt kaua kaudtuld, liugpomme, kõiki selliseid distantsilt lastavaid vahendeid kasutades sa muudad kogu selle taristu täiesti kõlbmatuks. Üksustel ilmselgelt on lihtsam sellises olukorras teatud positsioonidelt taanduda, võtta sisse järgmised positsioonid," selgitas Karus.

"Tuletame meelde, et tegelikult see on võtnud neil praktiliselt kolm kuud, et see üks mikrorajoon Tšassiv Jaris kätte saada. Mina veel ei räägiks sellest, et ukrainlased on Tšassiv Jari maha jätnud," lisas ta.

Vene väed üritavad intensiivselt edasi tungida ka Tšassiv Jarist lõunasse jääva Toretski linna juures. Karuse sõnul on see näide sellest, et Vene väed tegutsevad aktiivselt kogu rindejoone ulatuses – Hersonist Harkivini. Tema hinnangul näitab see, et Vene väed on saanud režiimilt mingid käsud edusammudeks.

"Ma viitaks eelmisel nädalal Vladimir Putini sellisele väljaütlemisele, et millal siis vaherahust võib rääkima hakata. Me räägime Donetski ja Luhanski oblastite piiride saavutamisest, me räägime Zaporižžja oblastist ja Hersoni oblastist ehk siis ilmselgelt on mingisugused käsulauad antud. Kas nüüd Putin päriselt ka mõtleb nii-öelda mingisuguse vaherahu peale ehk siis kuskile hakkab mingisugune valus piir ette tulema, seda ei oska öelda, aga ta on väga selgelt öelnud ära, mis ta praegune eesmärk on," selgitas Karus.

"Kindlasti mõnes mõttes venelastel ka sellise nii-öelda taktikalise kaare, mis on tekkinud Bahmutist lõunasse, likvideerimine aitaks neil jälle võita üksusi selle võrra, et rindejoon nii-öelda lüheneb nende jaoks," lisas ta.

Karuse hinnangul ei pruugi Venemaal soovitud nelja oblasti võtmiseks praegu jõudu olla.

"Tal on 10 aastat võtnud aega, et Luhanski ja Donetski oblastid enda kätte saada. Me peame arvatavasti hetkel leppima sellega, et nii Zaporižžja kui ka Hersoni oblasti päris suured alad on tema käes, aga samas Ukraina sõjavägi läbi mobilisatsiooni, läbi selle väljaõppetoetuse ikkagi on niivõrd võimas, et ta suudab venelaste pidevat rünnakut ikkagi nii palju kurnata, et nad ei saa päris vabalt igal pool tegutseda. Praegu ka, ükskõik kus ta üritab mingit suuremat pealetungi operatsiooni teha, ta saab need üksused ikkagi võtta kuskilt mujalt, mõnest teisest piirkonnast ja selle võrra siis hakata ühes kindlas või kahes kindlas piirkonnas rohkem toimetama," rääkis Karus.

Et järgmised kuus kuud veel vastu pidada, peab Ukraina rindejoont stabiliseerima ja vaenlast kurnama.

"Praegu tuleb ennekõike stabiliseerida ikkagi rinnet nii palju, kui see võimalik on, ja kurb öelda, aga kurnata vastase väge võimalikult palju. Kuigi erinevad Vene nii-öelda kommentaatorid või ametiisikud räägivad, kui suurepärane värbamine neil on, siis ühel hetkel tuleb ka seal valupiir ette. Kindlasti Venemaa on saanud oma sõjatööstuse käima ehk seal Ukraina ilmselgelt ei ole samas kaalukategoorias," rääkis Karus.

"Meie jaoks kõige tähtsam on see, et Euroopa säilitaks oma ühtsuse, Euroopa päriselt seisaks Ukraina taga, jätkaks nii relvaabi kui ka humanitaar-, energiaabiga, kõige selle abiga, mis aitab seda ühiskonda elus hoida. Sedasi, ma arvan, et kuus kuud suudab Ukraina edukalt vastu panna, samal ajal kasutades kõiki ressursse, mis Euroopas on, selleks, et luua ikkagi endale ka selline operatiiv-strateegiline reserv, millega teha vasturünnakuid," selgitas kindralmajor.

Kui eelmisel suvel üritas Ukraina suurt vastupealetungi, siis praegu püüab Ukraina Karuse hinnangul suve vastu pidada nii, et Vene väed kaotaksid võimalikult palju elavjõudu ja tehnikat.

"Seejärel arvatavasti ka kuu aega edasi, kaks kuud edasi üritada mingites rahulikumates lõikudes äkki midagi ette võtta ja vaadata, kas venelased suudavad reageerida. Ehk siis teha selline katsetamine, mis seisus tegelikult vastaspool on," lisas Karus.