NATO liidrid leppisid kokku 40 miljardi euro suuruses Ukraina abipaketis

"Me leppisime kokku rahalises lubaduses, aidates Ukrainal ehitada väge, mis suudab täna Venemaa agressiooni võita ja homme seda tõrjuda. Me oleme kokku leppinud, et EUR 40 miljardit on järgmise aasta miinimum. See peaks tagama Ukrainale jätkusuutliku rahastamise, et võidule jõuda," ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg kolmapäeval Washingtonis toimunud pressikonverentsil.

"Me leppisime kokku, et vaatame selle üle meie tippkohtumisel 2025. aastal, et tagada selle jätkuv vastavus Ukraina vajadustele," lausus Stoltenberg.

Ta lisas, et NATO ei tee seda sõja pikendamise, vaid võimalikult kiire lõpetamise nimel. "Kiireim viis sõja lõpetamiseks on sõja kaotamine," märkis Stoltenberg. "Aga see ei too rahu. See toob ainult okupatsiooni. Nii et kui me ei taha, et Ukraina kaotaks, kui me ei taha alistuda Putinile, peame näitama pühendumust ja otsusekindlust. Mida usutavam ja püsivam on meie toetus, seda kiiremini mõistab Moskva, et ta ei saa meid üle oodata, ja seda kiiremini saab sõda lõppeda."

NATO 75. aastapäeva tippkohtumine toimub sel nädalal Washingtonis, kus üheks peamiseks küsimuseks on sõjalise abi suurendamine Ukrainale.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1110 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 555 620 (võrdlus eelmise päevaga +1110);

- tankid 8182 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 15 732 (+17);

- suurtükisüsteemid 15 110 (+59);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1119 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 886 (+3);

- lennukid 361 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 12 009 (+36);

- tiibraketid 2392 (+3);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 20 325 (+56);

- laevad / paadid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2535 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.