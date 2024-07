Martin Roger: Ukraina liikumine NATO-sse pole läbirääkimisobjekt

Martin Roger tõstis esile, et NATO tippkohtumisel sündis kolm suuremat Ukrainat puudutavat otsust.

"NATO Ukraina pakett tähendab seda, et NATO roll Ukraina sõjalisel toetamisel suureneb. See tähendab, et NATO võtab praegu üle nii-öelda natukene ad hoc koordinatsioonimehhanismid ehk NATO hakkab koordineerima sõjalist abi, relvaabi, väljaõpet ja logistikat. Luuakse missioon, mille peakorter on Saksamaal ning erinevad logistikakeskused Ukraina piiriäärsetes NATO liitlasriikides, mis järk-järguliselt võtavad praegused Ameerika juhitud koordinatsioonimehhanismid üle. NATO roll Ukraina sõjalises abis suureneb," selgitas Roger.

Teine osa selles paketis on lubadus toetada Ukrainat vähemalt 40 miljardi euroga aastas.

"Teine oluline osa selles Ukraina paketis oli see, et liitlased lubasid anda sõjalist abi miinimummahus 40 miljardit aastas. See on praegu olnud selline ulatus, mida liitlased on senimaani andnud. Oluline on ee, et kõik liitlased ütlesid, et Ukraina sõjaline toetamine on kõigi liitlaste asi, kõik peavad tegema oma osa ja siis selline lubadus anti, et ukrainlased saavad sellega arvestada, oma tegevusi planeerida."

Lisaks kinnitas NATO Ukraina liikumist alliansiga liitumise poole.

"Kolmas Ukraina paketi osa oli kõik see, mis on seotud liikmesusega, Ukraina teega NATO-sse. Seal öeldi, et Ukraina tulevik on NATO-s ja Ukraina tee NATO-sse on pöördumatu. See võib-olla tundub natukene niisugune sõnademäng, kuid see on oluline signaal just selles mõttes, et see ei ole läbirääkimisobjekt. Kui siin (Venemaa liider Vladimir) Putin on öelnud, et tema nii-öelda läbirääkimistingimuste eelduseks on see, et Ukraina loobuks mingisugustest püüdlustest, siis meie koos Ukrainaga ütlesime, et see tee on pöördumatu," selgitas Roger.

Rogeri sõnul oli NATO jaoks tähtis astuda samm edasi eelmise aasta tippkohtumisest ning anda lootust Ukraina inimestele aga ka sõnum Venemaale.

"Me loomulikult ei pea iseennast veenma, sest NATO liitlased on juba ammu öelnud, et Ukraina kuulub tulevikus NATO-sse, saab NATO liikmeks. Meile oli oluline see, et astuksime selle sammu edasi möödunud aasta kohtumisest, et anda see signaal nii Ukraina inimestele, et meil on tõsi taga, me kavatseme selle nimel tegutseda, kuid anda signaal ka Kremlile, et see protsess liigub edasi, me teeme selleks vajalikke samme," rääkis Roger.

Rogeri sõnul on kõik NATO tippkohtumise Ukrainaga seotud otsused sillaks riigi NATO-liikmesuse suunal.

"Siin on neid metafoore erinevatel aegadel erinevat moodi kasutatud. Eelmisel aastal me rääkisime rohkem teest, nüüd me räägime sillast. Kokkuvõttes, meil on kõige olulisem see, et see protsess liigub edasi. Meil on olemas need elemendid, mis seda toetavad, et Ukraina perspektiiv NATO-liikmesuses oleks kindel," sõnas ta.