Venemaa ründab Ukrainat kogu rinde ulatuses, kuid olulise eduta

Lahingutegevus Ukrainas jätkub kogu rinde ulatuses ning Vene relvajõud on juulis Ukraina tsiviiltaristut rünnanud 41 korda, kuid läbimurdeid pole neil teha õnnestunud, rääkis kaitseväe luurekeskuse ülem Ants Kiviselg.

Kiviselg ütles iganädalasel kaitseministeeriumi pressikonverentsil, et Vene Föderatsioonil ei ole õnnestunud viimase nädala jooksul Ukrainas rindel läbimurdeid teha. Keskmiselt toimub rindel 140 kuni 150 lahingkontakti ööpäevas, mis sarnaneb eelmise nädalaga.

Kõige aktiivsem lahingtegevus käib Kiviselja sõnul Donetski piirkonnas.

"Lahingute raskuspunkt on endiselt Donetski piirkonnas, kus Venemaa pealetung jätkub suure intensiivsusega. Peamine lahingutegevus on koondunud jätkuvalt Pokrovski ründesuunal Otšeretõne ja Toretski piirkonda ning Tšassiv Jari ümbrusesse," ütles Kiviselg.

Venemaal on õnnestunud Kiviselja sõnul enda kontrollitavat territooriumit väikeste taktikaliste edenemistega laiendada vaid Otšeretõne piirkonnas.

Toretski ründesuunal on vene üksused takerdunud ning ei ole enam näidanud eelmise nädalaga võrreldavat edu. Samuti on Tšassiv Jaris vaenlase edenemine peatunud.

Siiski ei saa Kiviselja sõnul lähiajal eeldada Venemaa ründetegevuse raugemist.

"Hoolimata tohututest inim- ja tehnikakaotustest, mis mõnedes üksustes ulatuvad kuni 90 protsendini koosseisust, on Vene relvajõudude üksused asunud uuele pealetungile Harkivi oblastis Vovtšanskis," ütles Kiviselg.

Kiviselg märkis, et Venemaa on juulis rünnanud Ukraina tsiviilobjekte 41 korda.

"Venemaa meeleheide oma ebaedu ees väljendub järjest metsikumates sõjakuritegudes, rünnates tiibrakettidega ja suur ulatusega ründedroonidega Ukraina suuremate linnade tsiviilobjekte. Ainuüksi käesoleval kuul on Venemaa selliste kõrgtäppisrelvadega rünnanud Ukraina kriitilist tsiviiltaristut 41 korral, millest viis on olnud haiglad või meditsiinirajatised," ütles kaitseväe luurekeskuse juht.

Kiviselja sõnul võimaldab Vennemaa taktikaline nõrgenemine teha Ukrainal vasturünnakuid, mida toetavad süvalöögid laskemoonadepoodele ja energiataristu hävitamiseks Venemaa territooriumil.

28. juulil toimub Venemaa mereväe peaparaad Peterburis ja Kroonlinnas, mis tähendab vene sõjalaevade aktiivsuse tõusu Läänemerel. Möödunud nädalal on Kiviselja sõnul Läänemerele sisenenud mõned Venemaa mereväe põhjalaevastiku laevad.

Vene Föderatsiooni allikate sõnul osaleb paraadil kokku seitse allveelaeva ja 21 pealveelaeva, sealhulgas kaheksa väikest raketilaeva, kolm korvetti, kaks miinitraalerit, üks õppelaev ning kolm purjelaeva. Eelmise aasta paraadil ühtegi tuumaallveelaeva ei osalenud. Esimene suurem paraadiproov peaks aset leidma 18. juuli, kus tõenäoliselt selguvad ka täpsed osalejad.