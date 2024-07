Riigikogu aseesimehe valimistel meelitab EKRE Keskerakonda heade kohtadega

Enne esmaspäevaseid riigikogu aseesimeeste valimisi on endiselt selgusetu, kas EKRE esitatud Arvo Alleri kõrvale seatakse üles veel teinegi kandidaat. Kui koalitsioon ei sekku, sõltub Alleri edu suuresti Keskerakonna otsusest.

Kuna Jüri Ratas läheb tööle europarlamenti, selgub esmaspäeval, kes istub tema asemel riigikogu teise aseesimehe toolile. Seni on ainsa kandidaadina läbi käinud EKRE liikme, endise maaeluministri Arvo Alleri nimi.

Aller lubas, et istungit juhtides oleks ta erapooletu ning juhatuse koosolekul seisaks kogu opositsiooni eest.

"Me oleme oma fraktsiooni sees arutanud, kellega võiks koostööd teha ja kes oleks meie liitlased teise aseesimehe valimisel," rääkis Aller. "21 häält, nii nagu eelmisel korral, oleks muidugi ideaalne saavutus."

Aprillis hääletasid Alleri poolt nii EKRE kui keskfraktsiooni liikmed, samuti endine EKRE liige Kalle Grünthal. Aga sellest ei piisanud, sest Isamaa üles seatud Jüri Ratase taha tulid ka mõned koalitsioonisaadikud. Niisiis sai temast 27 häälega aseesimees.

Seekord koalitsioonpoliitikud ilmselt sekkuda ei plaani ning nende hääled kogunevad esimese aseesimehe kandidaadi Toomas Kivimäe taha. Teise aseesimehe koht jäetakse opositsiooni otsustada. EKRE esimehe Martin Helme sõnul loodavad nad ka sel korral keskerakondlaste toetust saada.

"Ja me arvestame, et Isamaa paneb oma kandidaadi jälle ise üles," ütles Helme, kelle sõnul räägitakse poliitikute seas Isamaa esimehe Reinsalu kandidatuurist. "Ja Reinsalu ilmselt loodab võimalikult ulatuslikult erinevaid aknaaluseid hääli saada endale. Aga kui Keskerakonna ja EKRE hääled ilusti peavad, siis peaks Aller saama ka juhatuse koha kätte," rääkis Helme.

Isamaa ja Keskerakond otsustavad esmaspäeva hommikul

EKRE-l ja Keskerakonnal on kokku 18 häält. Isamaal koos nii-öelda ula peal olevate aknaalustega on 15 häält.

Samas pole aknaalused sugugi ühtne seltskond. Ants Frosch, Jaak Valge ja Henn Põlluaas loovad uut konservatiivset erakonda. Leo Kunnast nähti sotside suvepäevadel. Endised keskerakondlased Enn Eesmaa ja Kersti Sarapuu pole oma poliitilist tulevikku avanud. Tõnis Mölder käis korra Isamaas ning tõenäoliselt toetaks valimistel Reinsalu. EKRE jälle saaks arvestada Kalle Grünthali häältega.

Niisiis toetab parlamendimatemaatika Helme mõtet, et kui Keskerakond Alleri taga seisab, on endisel maaeluministril riigikogu aseesimehe koht taskus.

Keskfraktsiooni juht Lauri Laats ütles, et nende toetust on küsitud nii EKRE kui ka Isamaa kandidaadile, kuid otsus langeb alles esmaspäeval fraktsiooni koosolekul. Samaväärse valikuvariandina kaalub Keskerakond ka oma kandidaadi ülesseadmist.

"Praegu on kõik valikud laual," kinnitas Laats. "Ühtegi kindlat otsust ei ole. Eks me veel põhjalikult arutame läbi. Meil veel aega on."

Ehkki Laatsi sõnul on Isamaa küsinud nende toetust kindlale kandidaadile, kinnitas erakonna fraktsioonijuht Helir-Valdor Seeder, et Isamaas pole konkreetsetest nimedest veel räägitud. Urmas Reinsalu ei välistanud siiski, et kui erakond oma kandidaadi üles seab, võib selleks tõesti tema olla.

"Aga seda on veel vara öelda," lisas Reinsalu kohe ja ütles, et tark on oodata konsultatsioonide lõpuni. "Siis, kui jõuame kandidatuuri võimaliku ülesseadmiseni, vaatame, mida teised poliitilised jõud teevad ja siis langetame selle otsuse tervikuna."

Helme: meid toetades võiks Keskerakond saada kõrgemaid kohti komisjonides

Martin Helme usub, et kui Keskerakond oma kandidaadi välja pakub, on ka see vesi Reinsalu veskile.

"Siis lähevad Alleri tagant hääled laiali," tõdes Helme. "Ma ei tea, mis siis selle eesmärk on. Ma ei näe, et Keskerakonnal oleks mingit huvi aidata Isamaad praegu, pigem vastupidi."

Helme sõnul on EKRE välja pakkunud, et kui aseesimehe koht neile läheb, võiks ümber vaadata ka positsioonid erakondade komisjonides.

EKRE-l on praegu kaks komisjoni aseesimehe kohta ja korruptsioonivastase erikomisjoni esimehe koht. Isamaal on neli aseesimehe kohta ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni koht. Keskerakonnal on kolm komisjoni aseesimehe kohta. Kolmes komisjonis täidavad aseesimehe rolli aknaalused Enn Eesmaa, Ants Froch ja Leo Kunnas.

"Keskerakonna puhul minu meelest nende motivatsioon peaks olema see, et kui meie saame riigikogu aseesimehe koha kätte, siis meil on proportsionaalselt liiga palju muid kohti," ütles Helme. "Nii et selle kokkuleppe teine pool on, et nad saavad ka midagi ikkagi."