Otse: riigikogu aseesimeeste valimine

Riigikogu esimees on esmaspäevaks kokku kutsunud erakorralise istungi, et arutada uuesti automaksuseaduse eelnõu, mille president jättis välja kuulutamata. Lisaks valib riigikogu erakorraliselt uued aseesimehed. Kell 10 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Riigikogu võttis valitsuse algatatud ja presidendi poolt välja kuulutamata jäetud mootorsõidukimaksu seaduse vastu 12. juunil. President Alar Karis jättis seaduse 25. juunil välja kuulutamata, leides, et selle sätted rikuvad võrdse kohtlemise põhimõtet. Ta märkis, et kuigi seaduse järgi ei maksustata mootorsõidukimaksuga füüsilisele isikule kuuluvat mootorsõidukit, mis on spetsiaalselt ümber ehitatud või kohandatud puuetega inimeste transpordiks või puuetega inimestele kasutamiseks, ning samuti ei pea niisuguse sõiduki eest tasuma registreerimistasu, ei laiene kumbki vabastus inimesele, kelle liikumispuue on sellist laadi, et ta ei vaja sõiduki ümber ehitamist või kohandamist. President pidas vajalikuks seadust riigikogus uuesti arutada ning viia see põhiseadusega kooskõlla.

Riigikogu täiskogus toimuval arutelul esinevad ettekandega põhiseaduskomisjoni ja rahanduskomisjoni esindaja, kellele iga saadik võib esitada ühe suulise küsimuse. Seejärel avatakse läbirääkimised, kus saavad sõna võtta riigikogu liikmed ning komisjonide ja fraktsioonide esindajad, ning pärast läbirääkimiste lõppu pannakse hääletusele seaduse muutmata kujul uuesti vastuvõtmine. Kui riigikogu ei võta seadust muutmata kujul uuesti vastu, määratakse seadusele muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ning selle edasine menetlemine jätkub üldises korras.

Pärast seaduse uuesti arutamist valib riigikogu erakorraliselt aseesimehed. Kaks aseesimeest valitakse salajasel hääletusel samaaegselt. Aseesimeeste valimise tingis senise aseesimehe Jüri Ratase siirdumine Euroopa Parlamenti.