Sõja 873. päev: Donetskis asuvas Toretskis lähevad lahingud üha ägedamaks

Donetski oblastis asuvas Toretski linnas käivad ägedad lahingud ning Kiievi teatel on olukord linnas pingeline. Zelenski sõnul on Ukrainal liitlastega 38 miljardi dollari eest julgeolekulepinguid. Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1200 sõdurit.

Hispaania saadab Ukrainasse uue partii Leopard 2 tanke

Hispaania on alustanud Ukrainale uue sõjalise abipaketi üleandmist, mis sisaldab 10 Leopard 2A4 lahingutanki, mitut ekskavaatorit ja märkimisväärsel hulgal tankitõrjerakette, teatas Hispaania kaitseministeerium.

Ministeeriumi veebilehel ilmunud avalduse kohaselt on tankide kohaletoimetamine juba alanud.

"10 Leopard 2A4 lahingutanki transport Ukrainasse on alanud pärast seda, kui need läbisid põhjaliku remondi-, häälestus- ja valmisolekuprotsessi Santa Barbara Sistemase tehases Alcala de Guadairas ning läbisid vastavad testid, et kontrollida nende töövõimet," seisis avalduses.

Zelenski: Ukraina vajab 25 Patrioti süsteemi ja rohkem hävitajaid

Ukraina vajab oma õhuruumi ja kogu riigi täielikuks kaitsmiseks 25 õhutõrjesüsteemi Patriot, ütles president Volodõmõr Zelenski esmaspäeval ning lisas, et soovib lääne partneritelt ka seni lubatust rohkem hävitajaid F-16.

Esimesel pressikonverentsil pärast Ühendriikidest naasmist ütles Zelenski, et on valmis koostööks Donald Trumpiga, kui viimane võidab USA novembrikuised presidendivalimised.

"Ma ei karda seda võimalust," ütles Zelenski, lisades, et on veendunud, et enamik vabariiklastest toetab sõjas Ukrainat.

Zelenski ei öelnud pressikonverentsil, mitu õhutõrjesüsteemi Patriot Ukrainal praegu on, kuid seda on oluliselt vähem kui 25, mida presidendi sõnul on riigi kaitsmiseks vaja.

USA ja NATO liitlased lubasid eelmisel nädalal anda Ukrainale lähikuudel kümneid õhutõrjesüsteeme, teiste seas vähemalt nelja Patriot-süsteemi.

Lääneriikide lubatud hävitajad F-16 peaksid jõudma Ukrainasse kahes etapis: esimesed sel suvel ja järgmised aasta lõpuks, ütles Zelenski. Ukraina president tunnistas, et need tarned üksi ei too sõjas muutust, kuna Vene õhujõud on palju suuremad.

Zelenski peatus pressikonverentsil ka võimalikel muudatustel valitsuses ning ütles, et arutusel on mitu varianti. Mobilisatsioon kulgeb riigipea sõnul plaanikohaselt, kuid Ukrainal ei ole piisavalt väljaõppepolügoone ja 14 brigaadi ei ole veel saanud lääne lubatud relvi.

Zelenski sõnul peaks Venemaa osalema teisel Ukraina rahutippkohtumisel

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et Venemaa peaks olema esindatud teisel tippkohtumisel, mille eesmärk on püsiva rahu tagamine Venemaaga pärast enam kui kaht sõja-aastat.

"Usun, et teisel tippkohtumisel peaksid osalema Venemaa esindajad," ütles Zelenski Kiievis pressikonverentsil, kus ta tutvustas ettevalmistusi juunis Šveitsis toimunud rahutippkohtumise järelkohtumiseks.

Zelenski rääkis, et pärast energia- ja toidujulgeoleku, vangide vahetamise ja Ukraina laste tagasisaatmise plaani koostamist valmib teiseks rahutippkohtumiseks novembris kõikide nende punktide elluviimise plaan.

"Juuli lõpus või augusti alguses toimub esimene NSA (USA riikliku julgeolekuagentuur – IF) ministrite ja julgeolekunõunike kohtumine, nagu me oma rahutippkohtumise tulemuste kohta lubasime. Esimene kohtumine toimub suure tõenäosusega Kataris," ütles Zelenski pressikonverentsil.

"See puudutab energiajulgeolekut ja energiajulgeoleku plaan valmistatakse täielikult ette," märkis ta.

Presidendi sõnul toimub augustis Türgis meresõiduvabaduse teemaline nõupidamine, kus tõstetakse toiduga kindlustatuse teema ja koostatakse tegevusplaan.

Lisaks toimub septembris Kanadas vangide vahetamise ja Ukraina laste tagasisaatmise humanitaarteemaline nõupidamine ning ka selle teema kohta töötatakse välja plaan.

"Pärast neid kolme punkti, kui need toimivad, valmib kõigi punktide elluviimise tervikplaan ja seadsin ülesande nii, et novembris on meil täiesti valmis plaan," märkis Zelenski.

Läti ja Saksamaa ostavad ühiselt Ukrainale droone

Läti ja Saksamaa jõudsid kokkuleppele ühises droonihankes Ukrainale, teatas esmaspäeval Läti kaitseministeerium.

"Algatus viiakse ellu droonikoalitsiooni egiidi all eesmärgiga toetada Ukrainat luure-, ründe-, AI-ga varustatud droonide ja droonivastase võimekusega. Teistele koalitsiooni liikmetele pakutakse lepinguid Läti ja Saksamaa droonitootjatega," ütles Läti kaitseminister Andris Sprūds.

Droonikoalitsiooni liikmed allkirjastasid NATO tippkohtumisel vastastikuse mõistmise memorandumi koostööks, droonitehnoloogia arendamiseks ning rakendamiseks Ukraina toetamiseks ja liikmesmaade kaitsevõime tugevdamiseks.

Lisaks Lätile kuuluvad droonikoalitsiooni Austraalia, Kanada, Tšehhi, Taani, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Uus-Meremaa, Leedu, Holland, Poola, Ukraina, Rootsi ja Ühendkuningriik.

Donetskis asuvas Toretskis lähevad lahingud üha ägedamaks

Donetski oblastis asuvas Toretski linnas käivad ägedad lahingud ning Kiievi teatel on olukord linnas pingeline.

Ukraina peastaap teatas, et olukord Toretski sektoris on pingeline. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ütles, et Toretski ja Pokrovski lähedal käivad ägedad lahingud ning rindejoon on läinud pikemaks. Lahingud käivad ka New Yorki (Toretskist lõunas) nimelise asula lähistel.

Ka mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Vene väed jätkavad Toretski suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Meedias levivad ka väited, et Moskva paiskas Toretski rindelõigule üksused, mis olid varem strateegilises reservis ja seetõttu pole nendel üksustel ka korralikku varustust.

Zelenski: Ukrainal on liitlastega 38 miljardi dollari eest julgeolekulepinguid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Ukraina on liitlastega sõlminud 38 miljardi dollari (ligi 35 miljardi euro – toim) eest julgeolekulepinguid.

"Ukrainal on sellised lepingud juba 23 riigiga," ütles Zelenski esmaspäevasel pressikonverentsil Kiievis. "Need sisaldavad kõike alates rahast kuni relvadeni – humanitaarabi, küberjulgeolekut, õhutõrjet jne. Nende lepingute ligikaudne maksumus on 38 miljardit dollarit. Arvan, et see on tugev tulemus," lisas ta.

Venemaa teatas, et droon tabas Lipetski oblastis asuvat elektrijaama

Venemaal asuva Lipetski oblasti kuberner Igor Artamonov teatas teisipäeval, et droon tabas Stanovljanski piirkonnas asuvat elektrijaama. Kohapeal tegutsevad päästetöötajad, Artamonov väitis samas, et elektrijaam jätkab tööd, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa teatas 22 Ukraina drooni allatulistamisest

Venemaa tulistas ööl vastu esmaspäeva riigi lääneosas ja Krimmi kohal alla 22 Ukraina drooni, väitis Vene kaitseministeerium.

15 drooni tulistati alla piiriäärses Brjanski oblastis, kuus Krimmi kohal ja üks Lipetski oblastis, lisas ministeerium.

Stoltenberg kommenteeris Poola ideed Ukraina abistamiseks sõjas

Sõjaline liit NATO toetab Ukrainat relvadega, kuid ei kavatse ületada niiöelda punast joont Ukraina sõjas Venemaaga. NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles seda telesaates, kui kommenteeris Poola võimekust Ukraina territooriumi kohal rakette alla tulistada.

"NATO toetab Ukrainat kindlalt ja oleme nüüd oma toetust suurendanud eelkõige erinevate õhutõrjesüsteemide kaudu. Loomulikult on samuti hävitajad F-16 selles kontekstis oluline. Samuti raketisüsteemid Patriot ja NASAMS," rääkis Stoltenberg.

Vastates küsimusele Poola võimekuse kohta Ukraina territooriumi kohal Vene rakette alla tulistada, sõnas Stoltenberg, et NATO ei ületa seda punast joont.

"NATO poliitika on muutumatu - me ei osale selles konfliktis ja me ei saa selle osaks. Me toetame Ukrainat Venemaa lennukite hävitamisel, kuid NATO ei osale otseselt," rõhutas peasekretär.

Poola peaminister Donald Tusk teatas nädal tagasi, et kavatseb NATO raames pidada oma liitlastega läbirääkimisi võimaluse üle tulistada Ukraina kohal alla Poola suunas lendavaid Vene rakette.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1200 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 560 290 (võrdlus eelmise päevaga +1200);

- tankid 8214 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 15 826 (+15);

- suurtükisüsteemid 15 324 (+62);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1119 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 892 (+2);

- lennukid 361 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 12 148 (+41);

- tiibraketid 2398 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 20 623 (+85);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2569 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.