Ametist lahkuv Kallas veel ei ütle, mida oma peaministriajast kahetsema jääb

Esmaspäeval peaministriametist tagasi astuv Kaja Kallas tõdes "Vikerhommikus" oma valitsemisajale tagasi vaadates, et episoode, mida ta kahetseb, on kindlasti, ent praegu on veel vara neid välja öelda.

Esmaspäeva hommikul kell 8.30 koguneb Kaja Kallase juhitav valitsus erakorralisele istungile, kus peaminister ja temaga koos kogu valitsus tagasi astub. Seejärel viib Kallas tagasiastumisavalduse Kadriorgu president Alar Karisele. Valitsusjuhi kohuseid täidab Kallas siiski kuni uue valitsuse ametisse astumiseni. Kallas avaldas lootust, et uus valitsus saab üsna ruttu kokku.

2021. aasta jaanuarist peaminister olnud Kallas tõdes valitsusjuhi aastatele tagasi vaadates, et see on olnud väga raske aeg. Ta tõi välja, et alustas tööd koroonakriisi tipuajal. "Ma olen vist ainuke peaminister, kes on otse valitsuse vande andmiselt läinud valitsuse istungile, kus oli kohe vaja teha otsuseid. Mingit armuandmisaega absoluutselt ei olnud," meenutas Kallas. Raskeks tegi otsustamise vajadus hoida tasakaalu ühiskonna lahtihoidmise ja covidi leviku vältimise vahel. Kallas hindas tagantjärele, et tema valitsus sai koroonakriisiga hästi hakkama, WHO erinevaid ülevaateid vaadates oli Eesti ühiskond pigem lahti ja surnute arv pigem väike.

"Saime hästi hakkama. Lisaks majanduskasv oli tol hetkel tänu sellele, et meie ühiskond oli lahti võrreldes teistega, üle seitsme protsendi, ligi kaheksa protsenti, samas kui naabritel oli see kahe ja nelja protsendi vahel. Aga seda valitsuse arvele muidugi ei kirjutata, kirjutatakse see, kui halvasti läheb."

Covidikriisist edasi tulid juba energiakriis, sõda ja majanduslangus. Heameelt tunneb Kallas selle üle, et kriiside kõrval on ta oma valitsusega saanud Eestit palju edasi arendada, teha otsuseid, mida varem pole tehtud, näiteks eestikeelsele haridusele üleminek, mis on saamas tegelikkuseks. Samuti tõi ta välja riigikaitse tugevdamist. "Oleme tõmmanud ka riigiaparaati korralikult koomale, ühendanud erinevaid ameteid, laevastikke, kolinud ministeeriumid ühte majja, mis aitab ka kulusid kokku hoida," loetles Kallas töövõite.

Oma valitsusaja negatiivsel poolel peatudes ütles Kallas: "Asju, mida ma kahetsen, on kindlasti, aga praegu ei ole veel õige hetk neid välja öelda. Aga kunagi, kui ma kirjutan oma raamatu, siis seal kõik need asjad välja toon. Praegu ikka kõik teised toovad välja neid negatiivseid asju."

"Ma tean, mis selle raamatu pealkiri inglise keeles oleks. Minu raamatu pealkiri on "Outsider". Ma olen poliitikas ikkagi outsider (väljapoolt tulija – toim.) ja see on paljusid asju iseloomustanud. Ma olen siiamaani töötanud erasektoris advokaadina kauem kui olnud poliitikas ja sealt on ka paljud raskused tulnud," rääkis Kallas poolnaljatlevalt.

Raamatu ilmumist lähiajal siiski oodata pole. Kallase sõnul pole tal praegu aega kirjutada ning ta pole veel memuaaride avaldamiseks ka küllalt vana.

Kriitikute suust kõlanud väitele, nagu ei oleks Kallas peaministrina päriselt aru saanud, mida tegelik Eesti elu tähendab, vastas Kallas, et see ei vasta tõele, kuna ta on valitsusjuhina käinud palju inimestega kohtumas, neid otse kuulanud, vastanud vahel ka talle kirjutanud inimestele, kes on oma muredest teada andnud.

Uuele valitsusele soovis Kallas jõudu ja julgust teha otsuseid, mis paraku pole populaarsed, aga tuleb teha, et Eesti kestaks.