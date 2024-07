Euroopa üks suurimaid kaitsevaldkonna tehisaru ettevõtteid investeerib Eestisse

Kolm ja pool aastat tagasi alustanud Saksa kaitsetööstusettevõte Helsing on kiiresti kasvanud üheks Euroopa suurimaks tehisaru ettevõtteks, selle väärtuseks hinnatakse praegu rohkem kui viis miljardit eurot. Ettevõte kaasjuht Gundbert Scherf möönab, et kaitsesektoris on alati oluline tehnika ja laskemoon, kuid üha enam on tema sõnul mured lahendatavad parema tarkvaraga.

"Me kasutame tehisaru, et töödelda suurt hulka andmeid, analüüsida seda just seal lahinguväljal, kus see tekib. Selleks, et anda kasutajale ehk mundris meestele ja naistele kõige parema ülevaate olukorras, et nad saaks teha kõige paremad võimalikud otsused," rääkis Scherf.

Juba mitmes teises Euroopa riigis, sealhulgas ka Ukrainas tegutsev ettevõte otsustas uue üksuse luua Eestisse. Scherf ütles, et kuigi nende tarkvara kasutatakse juba Ukrainas, on nende eesmärk ka heidutuse tugevdamine.

"Eesti ei ole mitte ainult võtmeriik idarindel, vaid ka riik, mis on võtnud juhtiva rolli tehnoloogia arendamisel. Meie jaoks see oli väga loomulik järeldus, et Eestisse tulla," selgitas ta.

Helsing plaanib järgmise paari aasta jooksul investeerida Balti riikide kaitse arendamisse 70 miljonit eurot.

"Me olem ka juba kontaktis valitsuse ja kaitseministeeriumiga, et arutada kuidas meie tarkvara saab olla Eestis kasulik. Seda ka selleks, et saada Eesti vaatepunkt, riigi vaatepunkt millel on väga selge arusaam sellest, mida on tegelikult vaja teha," ütles Scherf.

Tehisaru võiks kõige enam aidata droonide ja suurtükiväe vallas, märkis Scherf.

"Mida Venemaa on viimase aasta jooksul üsna edukalt teinud, on elektrooniline võitlus. Nad segavad ühendusi ja seega on väga raske droone kasutada, et midagi lahinguväljalt üles leida. Meie tarkvara saab paigaldada droonile ja droon saab ise otsimise töö ära teha. Nii on droonid vastupidavamad segamisele ja elektroonilisele võitlusele, droonidega saab päriselt edukalt lennata ja neid saab ühendada ka suurtükiväega," rääkis ettevõtte kaasjuht.