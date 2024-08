Michal: Eesti ja Soome kaitsetööstuste koostööd tuleb soodustada

Soome peaministrid teevad traditsiooniliselt oma esimese välisvisiidi Rootsi. Peaminister Petteri Orpo oli üks vähestest, kes rikkus seda traditsiooni ja külastas esimesena Eestit. Peaminister Kristen Michal saabus oma esimesele välisvisiidile Soome.

Soome peaminister Petteri Orpo võttis Eesti ametikaaslase Kristen Michali vastu oma suveresidentsis.

Peaministrid andsid ühise pressikonverentsi, kus kõige enam küsiti Balticconnectori gaasijuhtme kohta. Michal ja Orpo vastasid neile kui ühest suust napisõnaliselt, et juurdlus on pooleli.

"Julgeolek ja majandus on põhiteemad. Julgeoleku all on Venemaa tegevus, Ukraina toetamine. On selge, et mõlema riigi ühisosa on väga tugev. Putini Venemaad peatab ainult jõud. Ja teine pool on majandus, mida me omavahel arutame. Pole saladus, et Soome on Eesti majanduspartner number üks," ütles Michal.

Michali sõnul peab töötama selle nimel, et soodustada kahe riigi kaitsetööstuste koostööd ja meelitada regiooni uusi investeeringuid.

"Kahe riigi kaitsetööstuste koostööks nüüd sügisel tuleb kaitsetööstuste liitude omavaheline kohtumine, sest Eestis on tulemas tööstuse läbi aegade suurim toetuspakett – 400 miljonit nelja aasta jooksul, et toetada Ukrainat. Ma arvan, et selles võiks teha koostööd Soomega, sest Soomes on pikk kaitsetööstuse traditsioon ja võime ka," rääkis Michal.

Enne visiidi ametlikku osa kohtusid naaberriikide peaministrid vabamas vormis.

"Eile oli võimalus veidi vabamas vormis kohtuda. Soome ja Eesti kombe kohaselt käisime koos saunas. Rääkisime poliitikast, maailmast, turvalisusest, Ukraina olukorrast, Venemaa ohust, Euroopa Liidu poliitikast, aga ka igapäevaelust. Täna olid ametlikud kohtumised delegatsioonidega, arutasime kõik teemapunktid järjest läbi. Meie koostöö Eestiga on olnud tugev ja on täna tugevam kui iial varem," kõneles Petteri Orpo.

Lisaks peaministrile kohtus Michal Soome presidendi Alexander Stubbiga tema suveresidentsis. 2014. aastal, kui Stubb Soome peaminister oli, tegi tema samuti oma esimese riigivisiidi just Eestisse.