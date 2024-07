Tippvabariiklane kritiseeris USA eriteenistuse mitmekesisuse poliitikat

Üleskutsed Cheatle'i vallandamiseks kasvavad, kriitikud leiavad, et ta keskendub liialt DEI programmide edendamisele. Kriitikud leiavad veel, et Cheatle on toonud agentuuri liiga palju naissoost töötajaid, vahendas The Telegraph.

Cheatle on ise tunnistanud, et agentuuri eesmärk on aastaks 2030 tõsta naissoost töötajate osakaalu 30 protsendini. Kriitikud väidavad nüüd, et selle käigus jääb meritokraatia tagaplaanile ehk ametisse ei pruugi saada kõige pädevam inimene.

Mõned kriitikud väidavad nüüd, et naissoost ihukaitsjad ei suuda oma tööd teha nii hästi, kui meessoost töötajad.

Vaatlejad leiavad, et pärast mõrvakatset tegutsesid Trumpi ihukaitsjad kiirelt ja efektiivselt. Kriitikute hambusse jäid aga kaks naissoost ihukaitsjat. Parempoolsed vaatlejad leiavad nüüd, et naissoost ihukaitsjad on liiga väikesed ja ei suutnud seetõttu oma kehadega Trumpi kaitsta. Trump ise on ligi 190 sentimeetrit pikk ja kaalub umbes 110 kilogrammi.

Burchett leiab nüüd, et eriteenistust juhib DEI inimene ning ta pole oma oskuste poolest sobivaim inimene sellele ametikohale. Cheatle samas töötas varem 28 aastat eriteenistuses. Seejärel läks ta tööle erasektorisse ning naasis hiljem eriteenistusse.

Samas surve Cheatle'i vallandamiseks muutub päev-päevalt suuremaks. Tema lahkumist nõuavad ka esindajatekoja endine spiiker Newt Gingrich ja miljardär Elon Musk. Ka endise presidendikandidaadi Johni McCaini tütar Meghan McCain jagas kriitikat.

"Sa pead olema kandidaadist pikem, et saaks neid oma kehaga kaitsta. Miks neil kaitsevad Trumpi need lühikesed naised?" rääkis Meghan McCain.

Barack Obama administratsioonis töötanud julgeolekuekspert Juliette Kayyem leidis, et Biden peaks saatma Cheatle'i "puhkusele", kuna eriteenistusel oli üks ülesanne ja nad kukkusid selle täitmisel läbi.

Cheatle samas tõrjub kriitikat ja kaitseb oma töötajaid. Eriteenistus hakkas naissoost töötajaid värbama juba 1970. aastal ning Cheatle'i enda töölaual on foto, mille peal on agentuuri esimesed viis naissoost töötajat.

Nii meessoost kui ka naissoost eriteenistuse töötajad on läbinud põhjaliku koolituse, kuid üldfüüsilise testi normid on erinevad.