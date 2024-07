PPA ehitab idapiirile tugevamad läbisõidutõkked ja väravad

Narva maanteepiiripunkti taristu rajati kümmekond aastat tagasi rahuaja tarbeks ja toona ei osanud keegi ette näha, kui keeruliseks suhted naaberriigiga muutuvad. Praegu on Narva sillale paigutatud ajutised sõidukite liiklust piiravad betoontõkked.

Politsei- ja piirivalveamet soovib piiripunkti kindlustada uute ja tugevamate läbisõidutõkete ja väravatega, mis suudaksid vajadusel kinni pidada ka suurema bussi. Nelja aasta tagune piirijuhtum näitas, et piiririkkuja võib Narva piiripunkti väravatest üsna kergesti läbi murda.

"Siin on aeg-ajalt piiripunktides olnud juhtumeid, kaasa arvatud ka Narvas, kus meil oli üks läbisõit aastaid tagasi, kus üks isik siis oma sõidukiga võttis hea hoo sisse ja rammis meil neid tõkkepuid ja väravaid. Siis tal õnnestus nendest läbi murda. Aga põhiline eesmärk on, et need uued tõkkepuud ja väravad selliseid asju ära hoiaksid ja et keegi ei saaks piiripunkte läbida ilma piirkonda läbimata," selgitas Narva piiripunkti juht Marek Liiva.

Sama tuleb Liiva sõnul ka piiripunktist väljuval suunal. "Et ka näiteks tagaotsitavad võib-olla nii lihtsalt ei saaks läbi sõita, kui neil selline kavatsus tekib."

Statsionaarsed läbisõidutõkked ja väravad on kavandatud ka Narva sillale nii autodele kui ka jalakäijatele.

"Need peaks siis ka tulevikuvaates võib-olla aitama paremini tõkestada nn. hübriidrünnakut. Kui on massilise sisserände oht või soovitakse neid isikuid üle piiri lükata, nagu siin eelmise aasta lõpus oli gruppide kaupa, siis ka need aitavad paremini tõkestada sellist tegevust meie vastu või meie suunas," ütles Liiva.

Narva piiripunkti juhi Marek Liiva sõnul on läbisõidutõkete ehitamiseks praegu soodne aeg, sest autode liiklust üle Narva silla ei toimu vähemalt tuleva aasta lõpuni, kuni Venemaa Jaanilinna piiripunkti renoveerimise lõpetab. Politsei- ja piirivalveamet kavandab uusi läbisõidutõkkeid ja väravaid Narva, Luhamaa ja Koidula piiripunktidesse. Valmis peaks need saama tuleva aasta jooksul ning tõkete eeldatav maksumus on kaks ja pool miljonit eurot.