Erakonnad plaanivad nädala lõpuks koalitsioonileppes kokkuleppele jõuda

Michali sõnul on konsultatsioonid läinud kavandatust tempokamalt ning olulised teemad on üle vaadatud.

Kõnelused algasid majanduse konkurentsivõimest, arutatud on kaitsevõime vajadusi ja riigieelarve olukorda ning ka toimetulekut. Nende teemadega osapooled sel nädalal jätkavad.

Enne koalitsioonileppe avalikustamist arutavad seda erakondade juhatused ja volikogud.

"Ma loodan küll, et me jõuame selle nädala lõpuks selle skeletini. Täna meil partneritega – Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatidega – selline tunnetus on. Eks nädal näitab. Kokkulepetega on alati nii, et kui viimane detail on kokku lepitud, siis on kõik kokku lepitud. Aga kõigepealt sisu ja siis jõuame personaalia juurde," sõnas Michal.