Läänemets: sotsid ei nõustu pensioneid ega tulumaksuvaba miinimumi vähendama

Läänemets nentis, et kahjuks on riigirahanduse seisukohalt läbirääkimistel laual vaid halvad ja halvemad valikud.

"Meie kindel positsioon on kaitsta niigi juba haavatavamas seisus ühiskonnagruppe. Seepärast peaksidki täiendavat koormust kandma need, kes seda kanda jõuavad ja siin peab andma võimaluse nii jõukatele kui ettevõtetele solidaarselt panustada," lausus ta.

"Sotsiaaldemokraatidele on oluline, et võimalike maksutõusude tuules ei mindaks pensione või tulumaksuvaba miinimumi vähendama, et haridus oleks jätkuvalt kõigile kättesaadav ja et kohalikku elu hoidvad omavalitsuste teenused ei kaoks kärbete tõttu sootuks ära," lisas Läänemets.

Sotsiaaldemokraadid arutasid laupäeval toimunud erakonna volikogul nädal aega kestnud koalitsioonikõneluste ja seal väljakäidud ettepanekute üle. Volikogu toetas erakonna senist eesmärki seista eelkõige tööinimese toimetuleku eest ning et täiendav koormus eelarve kordasaamiseks nii võimalike kärbete kui ka maksutõusude näol, aga ka kaitsekulude katmiseks peab jaotama ühiskonnas õiglasemalt.