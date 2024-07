Koalitsioon tahab hõlbustada üürimajade ehitamist maapiirkondades

Koalitsiooniläbirääkimistel lepiti kokku, et kuivõrd väljaspool Tallinna ja niinimetatud kuldse ringi valdu on puudu normaalsel tasemel ja normaalse hinnaga kortereid, tuleb jätkata maapiirkondades spetsiaalselt välja töötatud renoveerimistoetustega, ütles sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets.

Lisaks analüüsitakse omavalitsustega võimalusi, kuidas aidata kaasa sellele, et tekiks juurde üürikortereid. "Palju ehitatakse müügiks, aga vähe, mis oleksid üürimajad," lausus Läänemets.

Läänemets sõnul räägiti reedel ka Tallinna Haigla ehitamisest ning seal võtab uus võimuliit suuna, et ehitada mitte ainult haigla, vaid suurem meditsiinilinnak, kuhu annaks oma panuse ka eraraha ning mis looks juurde rohkem töökohti.

Eesti 200 aseesimees Kristina Kallas ütles, et kokku lepiti kutsehariduse reformi jätkamisega, mis tähendab suuremat kutsekeskhariduse osakaalu, kus juba järgmisel sügisel on rohkem õppekavasid, eelkõige inseneeria ja IT-valdkonnas. Kordusõppijatele läheb kutseharidus tasuliseks.

Kuivõrd koolihoonete korrastamisega ollakse alles poole peal, minnakse ka sellega edasi, kuigi sinna on juba palju raha pandud ja üleinvesteeritudki, nagu selgus neljapäeval avaldatud hariduskulude analüüsist. Kallase sõnul lepiti kokku, et see, milline näeb välja tuleviku koolivõrk ning kuidas jagunevad ülesanded hariduses riigi ja omavalitsuste vahel, pannakse paika seaduses.

Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles, et koalitsiooniläbirääkimiste esimese nädalaga saadi paika "põhiskelett", järgmisel nädalal peaks paika saama maksude ja riigieelarve kärbetega seonduv.