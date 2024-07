Noored programmeerijad liiguvad IT-sektorist mujale

Viimase pooleteise aasta jooksul on märgatavalt vähenenud programmeerimise valdkonnas töötavate noorte arv, selgus statistikaameti tööturu kiirstatistikast. Noored programmeerijad on läinud IT-sektori asemel tööle muudesse valdkondadesse.

Statistikaameti andmetel töötas 2022. aasta juunis programmeerimise valdkonnas 6130 noort vanuses 20–29, kuid selle aasta juuniks on see arv langenud 5070-ni. Samal ajal on 40-aastaste ja vanemate töötajate arv tõusnud 5720-lt 6880-ni.

Playtechi juht Ivo Lasn selgitas, et noored IT-spetsialistid ei ole tingimata programmeerimistööst loobunud, vaid on liikunud teistesse sektoritesse. "Paljud noored programmeerijad töötavad ettevõtetes, mis ei ole klassikalised IT-ettevõtted, vaid kuuluvad mõnda teise majandusharusse, näiteks pangandus või energeetika," ütles Lasn.

Tallinna Tehnikaülikool õppeprorektor Hendrik Voll märkis, et infotehnoloogia teaduskonna erialade populaarsus on endiselt kõrge ja ülikool plaanib IT-õppekavade vastuvõttu suurendada. Samuti selgitas Voll, et noored kasutavad oma erialast haridust, kuid teistes valdkondades. "Näeme, et infotehnoloogia lõpetajad leiavad üha enam tööd insenerivaldkonnas, kus tööstuse automatiseerimine ja digitaliseerimine on kasvutrendis," sõnas Voll.

Statistikaameti andmeteaduri Kadri Rootalu sõnul on noorte programmeerijate lahkumine osaliselt seotud ka rahvastiku struktuuri muutusega. Rootalu lisas, et 20–29-aastaste elanike arv Eestis vähenenud viimase viie aastaga 153 000-lt 136 000-le. "Me saame oletada, et varasematel aastatel programmeerimise valdkonnas alustanud noored ongi nüüd lihtsalt vanemaks saanud," ütles Rootalu.

Statistikaameti andmetel loodi 2019. kuni 2023. aastal info ja side tegevusalal 7700 uut töökohta. Viimase aasta jooksul on see arv 600 töökoha võrra vähenenud.

Ivo Lasni sõnul on viimased paar aastat programmeerimise valdkonnas olnud keerulisemad, kuid nüüd on sektor taas tõusuteel. "Viimased paar aastat olid natuke keerulisemad ajad ja ei ole nii palju enam värvatud inimesi ega töökohti juurde tehtud, aga selle aasta teise kvartali prognoos näitab, et töötajate arv on taas vaikselt tõusule pööranud," ütles Lasn.

Noorte osakaalu vähenemist programmeerimise valdkonnas mõjutavad nii tööjõu liikumine teistesse sektoritesse kui ka demograafilised muutused. Ehkki noorte arv programmeerimise valdkonnas on vähenenud, ei ole see tingimata märk sektori üldisest langusest, vaid pigem ümberstruktureerumisest ja laienemisest teistesse valdkondadesse.