Tehnikaülikool ja huvikool hakkavad koostöös tüdrukutele IT-d õpetama

Tallinna tehnikaülikool ja tüdrukute tehnoloogiaõpet edendav huviharidusepakkuja HK Unicorn Squad sõlmivad laupäeval koostöölepingu, et arendada IT- ja tehnoloogiaharidust tüdrukute hulgas kõigis kooliastmetes.

Viis aastat tegutsenud HK Unicorn Squad on seni pakkunud tehnoloogiaõpet alg- ja põhikooli tüdrukutele ning nende huviringides osaleb ligi 3000 tüdrukut.

Koos tehnikaülikooliga laiendatakse IT-, loodusteaduste ja tehnoloogiaõpet ka gümnaasiumisse jõudnud tüdrukutele, pakkudes selleks ka TalTechi õppelaborite ja lektorite ning üliõpilaste abi. Kokku soovitakse kaasata IT- ja tehnoloogiakursustele kuni 1000 gümnaasiumiõpilast.

Koos alg- ja põhikooli tehnoloogiaringides hõivatud tüdrukutega on pikaajalisem eesmärk pakkuda tehnoloogiaõpet kuni 4000 tüdrukule.

Unicorn Squadi missioon on arendada varasest east tüdrukute huvi tehnika, robootika ja loodusteaduste vastu ja suurendada seeläbi naiste osakaalu IKT-s.

Tehnikaülikool soovib tuua ülikooli inseneri-, loodusteaduste ja IT õppekavadele rohkem naistudengeid, kes seni on eri põhjustel valinud teisi erialasid. Tehnikaülikooli avatud ülikooli juhataja Hanno Tombergi sõnul on praegu naiste osakaal nendele erialadele kandideerijate hulgas väike, kuigi tööturul on meeste ja naiste võimalused inseneriks või tarkvaraarendajaks kandideerida võrdsed.

Unicorn Squad ja tehnikaülikooli Virumaa kolledž teevad koostööd juba alates eelmisest aastast.

Koostööleping sõlmitakse kuueks aastaks.