Biden naasis kampaaniarajale ja jätkas poliitilisi rünnakuid Trumpi vastu

Biden ärgitas ameeriklasi tulise poliitilise võitluse temperatuuri langetama, taotledes muu hulgas Trumpi ründamiseks kasutatud relvatüübi keelustamist.

President pidas kõne tähtsate mustanahaliste valijate ees ning jätkas kõrvast haavata saanud Trumpi sarjamist.

Biden väitis, et Trumpi ametiaeg oli mustanahaliste ameeriklaste jaoks põrgu. 81-aastane president sajatas vabariiklast muu hulgas selle eest, et too rääkis nende hiljutise väitluse ajal mustanahaliste töökohtadest.

"Inimesed, ma tean mustanahalise töökohast – see on Ühendriikide asepresident," ütles Biden, viidates Kamala Harrisele, esimesele mustanahalisele asepresidendile.

Oma kõne alguses väljendas ta siiski rahulolu, et Trump on pärast tulistamist väljaspool ohtu, ja ütles, et soovib uuendada jõupingutusi, keelamaks sellised poolautomaatsed vintpüssid, mida tulistaja Thomas Matthew Crooks kasutas.

"Liituge minuga nende sõjarelvade kaotamisel Ameerika tänavatelt. Donald Trumpi tulistamisel kasutati AR-15. On aeg need ebaseaduslikuks muuta," ütles Biden.

Biden trotsib jätkuvalt mõnede demokraatide üleskutseid, et ta pärast debatil põrumist kõrvale astuks.

Bideni üritus toimus Las Vegases ja kogunemisel väljendati tema jätkamisele tugevat toetust.

Biden ise kaitses esmaspäeval oma jätkamisotsust meediakanalile NBC antud intervjuus ja hindas oma vaimset ärksust päris heaks.

"Ma olen vana," tõdes Biden.

"Aga esiteks olen ma vaid kolm aastat vanem, kui Donald Trump. Ja teiseks on mu vaimne teravus olnud päris kuradima hea," sõnas president.