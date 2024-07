Kaju: Trumpi asepresidendikandidaat ei ütle Euroopast lahti

USA poliitikavaatleja Andreas Kaju rääkis saates "Uudis+", kes on Donald Trumpi asepresidendikandidaatiks valitud J.D. Vance.

Vance on 39-aastane Ohio osariigist pärit senaator, kes ei toetanud viimast Ukraina abistamise paketti. Samuti leiab ta, et Euroopa riigid ei kuluta kaitsele piisavalt raha ning sõltuvad seetõttu liiga palju USA-st.

"Ma ütlen J.D. Vance'i kaitseks, kui seda on võimalik teha, et ta tegelikult on oma argumentatsiooni Euroopas ka mitmel moel lahti kirjutanud ja lahti seletanud," kommenteeris Kaju Vance'i väljaütlemisi, et USA ei peaks Ukrainat rahaliselt toetama. "Ta on käinud nii Müncheni julgeolekukonverentsil ja kirjutanud ka Euroopa suurtesse ajalehtedesse. Financial Timesis ilmus kevadel tema üks väga hea essee sellest, kuidas ta näeb Euroopa kaitset ja julgeolekut."

Kaju sõnul ei ütle Vance Euroopast lahti. "Ta ütleb, et USA peab Euroopaga kõrvuti seisma raskete hetkedel, aga see on täiesti ennekuulmatu, et Ameerika maksumaksja peab kinni maksma eurooplaste jõukusele vaatamata selle piirkonna kaitse."

Vance'i Ukraina väljaütlemised on Kaju hinnangul pigem illustratsioon sellest mõtlemisest, et Euroopa peaks ise olema suuteline kandma põhiraskust oma piirkonna kaitsel ja Ameerika võib aidata toetada.

Jurist, riskikapitalist, kirjanik ja endine Trumpi vastane

Kaju rääkis, et Vance ei ole pika kogemusega poliitik: "Ta on USA senatis töötanud alles poolteist aastat. 2022 oli esimene kord, kui ta ametisse valiti. Varasemalt on ta tegutsenud juristina ja riskikapitalistina. Tegemist on tänaseks jõuka inimesega."

"Tema kampaania rahastus on valdavalt väljapoolt tavapäraseid poliitika rahastusringe või väljapoolt tavapäraseid konservatiivide rahastajaid. Tuntud riskikapitalistilt tehnoloogiamiljardärilt Peter Thielilt, kes on selline libertaarlik, vabaturumajanduse apologeet, aga ka mingil määral isolatsioonist," ütles Kaju.

Enne poliitikasse tulekut oli J.D. Vance tuntud ka kirjanikuna. Ta on töölisklassi probleeme kujutava raamatu "Hillbilly Elegy" autor. Kaju sõnul aitab Vance'i raamat mõista Trumpi valijabaasi ning tema tõusu algupära.

"See on autobiograafiline raamat, kus ta kirjeldab oma üleskasvamist ennekõike Ohio väikestes valge töölisklassi asumites – just seda tüüpi asumites, mis viimased aastakümned on maha käinud, kust suured tööstused on ära kolinud, kus võib-olla kuuekümnendatel, seitsmekümnendatel oli võimalik otse keskkoolist minna tehasesse tööle ja seal kogu elu töötada ja saada seal sellist palka, mille pealt ülal pidada kogu oma pere ja teenida välja ka korralikult pension," rääkis Kaju.

2016. aastal oli Vance selgelt Trumpi vastane. "Ta kategoriseeris Trumpi, kas siis kurjategijaks nagu Nixon või Ameerika tulevaseks Hitleriks. Need ei ole kumbki väga positiivne iseloomustus, aga nagu me näeme kaheksa aastat hiljem – ta on ümber mõelnud ja on täna kindlasti Trumpi üks kõige puhtakujulisemaid toetajaid, tema populismi jagav kandidaat ja poliitik."

Kaju: asepresidendi võim on ülimalt piiratud

Kaju märkis, et USA poliitika seisukohast on tõenäoliselt ebaoluline, kes on asepresident ning et Vance'i seisukohtadest ei saa teha järeldusi selle kohta, mida Trump hakkab tegema, kui ta peaks presidendiks saama.

"Asepresident siiski on ülipiiratud võimuga, pigem presidendi satelliit. "Tseremoniaalne" oleks võibolla palju öelda – tal on siiski ka põhiseaduse järgseid kohustusi. Näiteks kui senatis hääled on võrdsed 50/50, siis asepresidendi hääl otsustab," ütles Kaju.

Kaju sõnul on Vance turvaline asepresidendikandidaat, kes on ka väga meediateadlik.

"Ta on väga tugev esineja nii kõnelejana kui ka intervjuude andjana. Temast on lihtsalt kampaanias kasu, kuna ta on tõesti üks kõige nooremaid kandidaate, kui mitte kui mitte kõige noorem, keda vähemalt viimase 100 aasta jooksul on asepresidendikandidaadiks määratud – 39aastane," lisas Kaju.