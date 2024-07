Reformierakond toob valitsusse Jürgen Ligi, Yoko Alenderi ja Erkki Keldo

"Mina rahandusministrina ei jätka, aga selleks saab minu hinnangul parim võimalik valik, ehk Jürgen Ligi," ütles Võrklaev.

"Kui keegi suudab riigi rahanduse kordategemisega ja riigieelarve jätkusuutlikul rajal hoidmisega jätkata, siis tema see kindlasti on. Selles mõttes on mu süda rahul," lisas Võrklaev.

Võrklaeva sõnul ei ole ta pettunud, et ei saa rahandusministrina jätkata. "Ei, ma ei ole pettunud. Loomulikult mulle see töö meeldis. See on olnud päris korralik katsumus ja ma olen iga päeva sellest ajast kasutanud selleks, et Eesti riigi rahandust korda teha ja et meie riik oleks kaitstud. See on olnud ka päris väsitav ja pingutust nõudev. Mul ei ole ka selle vastu midagi, et saan riigikogus natuke rahulikus tempos jätkata," lausus Võrklaev.

Võrklaev peab rahandusministrina oma suurimaks saavutuseks kaitsekulude kolmele protsendile tõstmist, samuti riigieelarve jätkusuutlikule rajale viimist ja kokkuhoiupoliitika rakendamist.

"Lõpetav valitsus on kokkuhoiuotsuseid teinud ühe miljardi eest, need on eelmise suve kokkuhoiukohad, mis me otsustasime.

Lisaks nimetas ta töövõiduna erinevaid tegevusi ettevõtluse ja rahatarkuse suunal. "Ettevõtluskonto muudatused või riigiettevõtete börsile viimine, samal ajal ka investeerimiskonto kasutamise laiendamine ja rahatarkuse arendamine. Neid tegevusi on hulgi," lausus Võrklaev.

ERR-i küsimusele, kas uus rahandusminister plaanib tegevuspõhisest riigieelarvest loobuda, vastas Ligi: "Viienda järgu küsimus ja ei tohi varjutada olulist. Seda on ta traagilisel moel teinud."

Aastatel 2005–2007 oli Jürgen Ligi Eesti kaitseminister ja 2009–2014 rahandusminister. Taavi Rõivase teise valitsuse ajal oli ta haridus- ja teadusminister (8. aprillist 2015 12. septembrini 2016) ja seejärel välisminister.