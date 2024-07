Borrell seadis Eestit teistele EL-i ja NATO riikidele eeskujuks

EL-i välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kohtus reede hommikul peaminister Kaja Kallasega ja käis koos välisminister Margus Tsahknaga Tapa kaitseväelinnakus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Borrell ütles, et Eesti on eeskujuks kõigile Euroopa Liidu ja NATO riikidele. Euroopa peab oma kaitsevõimet ja kaitsetööstust tugevdama, et ennast kaitsta ja Ukrainat aidata. Euroopa Liit soovib rahu, aga õiglast rahu, mis tagab Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikusse rõhutas Borrell.

"Ukrainlased vajavad meie tuge ja selleks, et neid toetada on vaja sõjalisi võimeid, tugevamat kaitsetööstust ja poliitilist tahet, et seda teha. Ma kordan, me tahame näidata, et ukrainlastel on vaja meie tuge ja Eesti teeb [siin] palju," rääkis Borrell.

"Josep Borrel tutvus ka siin meie uue kontseptsiooniga, mis ütleb, et me ei anna ühtegi millimeetrit maad ära ja kui vaja viime oma tule NATO territooriumilt üle Venemaa territooriumil, et kaitsta igat millimeetrit meie maast. Ma arvan, et ka see arusaamine, et me olemegi täpselt võib-olla rinde peal ja et meie sügavus ainult 200 kilomeetrit, et me kaitseme siin kogu Euroopat. Ma arvan see emotsioon ja tunnetus Borrellil kindlasti siin saabus," ütles Tapa linnakus Borrelli saatnud Tsahkna.