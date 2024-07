Borrel sarjas Orbanit EL-i sõjameelses poliitikas süüdistamise eest

"Peame kogu maailmale selgitama ja tuletama meelde, et Venemaa on agressor ja Ukraina kaitseb end ning me toetame Ukrainat enda kaitsmisel," ütles Borrell Brüsselis pressikonverentsil.

"Rõhutagem EL-i seisukohta, mis toetab juba üsna pikka aega Volodõmõr Zelenski rahuvalemit, mis on siin Brüsselis ainus rahuplaan, mida Euroopa Liit toetab. Lubage mul veel kord öelda: Venemaa on agressor, kes rikub ÜRO põhikirja, ja Ukraina on ohver, kes kasutab oma põhiõigust enesekaitsele," lausus ta.

"See on lihtne tõde. Euroopa Liidu poliitika ei ole sõjameelne poliitika. Me lükkame selle kategooriliselt tagasi," rõhutas Borrell.

Teadupoolest nimetas Orban oma kirjas Euroopa Ülemkogu alalisele eesistujale Charles Michelile EL-i poliitikat sõjameelseks.

"Ainus, kes sõda toetab, on (Venemaa liider Vladimir) Putin, kes nimetab kõigi läbirääkimiste ja igasuguse relvarahu eeltingimuseks Ukraina jagamist ning saadab iga päev tuhandete rakettide, droonide ja liugpommide ning uute pealetungide näol meeldetuletusi. Nii et kui soovite rääkida sõjaerakonnast, rääkige Putinist, mitte EL-ist. Putin on siin sõjameelne erakond," ütles Borrell.

Kõrge esindaja rõhutas, et EL tahab rahu.

"Keegi ei taha rahu rohkem kui ukrainlased ise, kuid vaid õiglast ja kestvat rahu, mis peab säilitama Ukraina vabaduse ja iseseisvuse ning tagama vastutusele võtmise paljude sõja algusest peale toime pandud sõjakuritegude eest. Iga nn rahumissioon, mis neid aluspõhimõtteid eirab, toob lõpuks kasu ainult Putinile ega too rahu," oli Borrell veendunud.

Borrell ütles, et 25 liikmesriiki arvustasid Ungari tegevust ka seoses selle roteeruva eesistumise kohustuste täitmisega.

"Peaaegu kõik liikmesriigid rõhutasid vajadust säilitada ühtsus. Ja ma tuletasin teile meelde Euroopa Liidu lepingu 24. artikli lõikes 3 mainitud ustavuse kohustust, mis ei ole kaunistus ega tühi sõna. Tõsi, iga liikmesriik on oma välispoliitikas suveräänne, kuid kuna nad on selle klubi liikmed, peavad nad järgima lepinguid ja eriti seda artiklit, mis nõuab ustavat koostööd ja välispoliitikas ühiste seisukohtade rakendamist. See ei ole asi, mida võid teha või mitte, vaid pead tegema," märkis EL-i esidiplomaat.