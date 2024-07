Trump rõhutas oma kõnes ühtsust

"Nii nagu meie esivanemad, peame ka meie nüüd kokku hoidma. Peame tõusma mineviku erinevustest kõrgemale. Kõik erimeelsused tuleb kõrvale jätta, et ühise rahvana edasi minna," rääkis Trump oma kõnes.

"See on praegu üks meie suuremaid probleeme. Oleme väga lõhestunud. Ausalt, me peame olema ühtsemad. Meie lahkhelid pole tegelikult nii suured. On inimesi, kes püüavad meid lõhestada ja mõned langevad selle õnge, kuid mina mitte," rääkis Oklahoma delegaat Faith Campbell.

Kohe kõne alguses meenutas Trump möödunud laupäeval aset leidnud mõrvakatset: "Suurepärased inimesed sööstsid mu ümber, et mind kaitsta. Igal pool voolas verd. Ja ometi tundsin end teatud mõttes väga turvaliselt, sest jumal oli minuga."

Pärast tavapäratut algust jõudis Trump tagasi äratuntava stiili ja jutupunktideni, keskendudes peamiselt sisepoliitikale: puutumata ei jäänud Bideni administratsioon, seal hulgas majandus ja immigratsioon.

Ka välispoliitikas kordas ta varem kuuldut: "Aitame tuua maailma stabiilsust. Olen nüüdisajal esimene president, kes ei alustanud uusi sõdu. Me olime kõige kõvemad. Meid austati kõige rohkem."

Samal ajal, kui vabariiklased näitasid Milwaukees kõikumatut toetust Trumpile, on demokraadid Joe Bideni selja taga laiali valgumas. Kui Biden peaks kampaaniast loobuma, kas Kamala Harrisel või mõnel teisel demokraadil on novembris üldse Trumpi vastu võimalust?

Alabama delegaat Freddy Ard seda ei usu: "Me ei muretse konkurentsi pärast. Oleme keskendunud Donald J. Trumpi valimisele Ameerika Ühendriikide presidendiks ja vastased ei huvita meid."

"Vabariiklaste partei on praegu väga heas seisus. Demokraadid on täielikus segaduses, nagu teate, ma ei pea teile seda ütlema. Me tunneme, et meil on hetkel väga hea positsioon," leidis ka New Yorgi delegaat John Prendergast.