Juhtivad demokraadid liiguvad Harrise selja taha

Biden teatas oma tagasivalimiskampaania lõpetamisest pühapäeval, Eesti aja järgi umbes kell 21. 00. Ei läinud kaua, kui demokraatidest kubernerid, senaatorid ja kongressisaadikud teatasid, et toetavad Harrise kandidatuuri.

Mitu mõjukat demokraati on juba rivistunud Harrise selja taha. Endine USA president Bill Clinton ja endine välisminister Hillary Clinton teatasid juba pühapäeva õhtul, et toetavad demokraatide presidendikandidaadina Harrist.

Pühapäeval kinnitas oma toetust Harrisele ka California osariigi kuberner Gavin Newsom. Teda nähti varem Harrise ühe peamise võimaliku rivaalina, meedias levivad nüüd väited, et Newsom vaatab pigem 2028. aasta presidendivalimiste suunas.

Ka Pennsylvania osariigi kuberner Josh Shapiro, keda nähti Harrise ühe võimaliku rivaalina, avaldas Harrisele toetust. Asepresidendile avaldasid veel toetust New Jersey kuberner Phil Murphy ja transpordiminister Pete Buttigieg.

Samuti avaldasid Harrisele toetust mitu tuntud senaatorit, nende hulgas on Elizabeth Warren, Patty Murray, Mark Kelly, Mark Warner ja Tina Smith.

Ka terve rida kongressisaadikuid avaldas Harrisele toetust, nende hulgas on ka partei vasaktiib esindajatekojas. Nii Pramila Jayapal, Alexandria Ocasio-Cortez, kui ka Ilhan Omar teatasid, et toetavad Harrist.

Mitu demokraatide võtmetegelast pole veel aga Harrisele toetust avaldanud. Nende hulgas on ekspresident Barack Obama, endine esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi ja demokraatide liider esindajatekojas Hakeem Jeffries. Ka senati enamuse juht Chuck Schumer pole veel oma eelistust avalikult välja öelnud, vahendas The Wall Street Journal.

Samal ajal on Harris taganud juba ka mitme rahastaja toetuse. Nende hulgas on LinkedIni kaasasutaja Reid Hoffman ning investorid George ja Alex Soros. Ka mitmed Wall Streeti ärihaid on teatanud, et toetavad Harrise kandidatuuri USA presidendiks, vahendas Financial Times.

"Kamala Harris oleks suurepärane kandidaat ja temast saaks suurepärane president," ütles New Yorgis tegutseva mõjuvõimsa advokaadibüroo Paul Weiss juht Brad Karp.

Viimaste andmete kohaselt on Harrisega seotud poliitiline komisjon juba kogunud 46,7 miljonit dollarit. See on olnud selle valimistsükli suurim rahakogumispäev.

Asjaga kursis olevate inimeste sõnul on Harris alustanud juba asepresidendikandidaadi valimise protsessi. Võimalike kandidaatide hulgas on läbi käinud ka Pennsylvania kuberneri Josh Shapiro nimi. Samuti levivad meedias väited, et Kentucky osariigi kuberner Andy Beshear võib saada demokraatide partei asepresidendikandidaadiks. Lisaks on kõlanud transpordiministri Pete Buttigiegi nimi, kes pürgis presidendikandidaadiks 2020. aastal.

USA presidendivalimised toimuvad tänavu novembris. Vabariiklaste presidendikandidaat on Donald Trump. Demokraatide kongress toimub 19. augustil Chicagos, siis selgub ka partei ametlik presidendikandidaat.