NYT: Bideni liitlased said tema loobumise otsusest teada viimasel minutil

USA president Joe Biden loobus uuesti presidendiks kandideerimast ning ajaleht The New York Times annab ülevaate tema viimase nädala tegevusest. Leht kirjutab, et presidendi võitluskaaslased said tema otsusest teada alles viimasel minutil, ka Kamala Harris sai Bideni otsusest teada alles pühapäeval.

Biden haigestus eelmise nädala kolmapäeval koroonasse ning läks siis tervist parandama Delaware'i, mis on tema koduosariik. Biden oli siis juba oma parteikaaslaste tugeva surve, laupäeva hilisõhtul võttis ta ühendust oma ühe lähima nõuniku Steve Ricchettiga, vahendas The New York Times.

"Ma vajan sind ja Mike'i enda juurde," ütles laupäeva hilisõhtul Biden.

Mike'i all pidas Biden silmas Mike Doniloni, kes on presidendi pikaaegne kõnekirjutaja ja nõunik.

Peagi jõudsid mõlemad mehed Rehobothi, kus asub Bideni suvila. Seejärel hakkasid nad töötama kirja kallal. Tegemist oli Bideni ligi 50 aasta pikkuse karjääri ühe olulisema kirjaga, milles ta andis teada, et loobub uuesti presidendiks kandideerimast.

Tema võitluskaaslased polnud veel laupäeva hilisõhtul kursis, et Biden kavatseb loobuda. Biden teatas alles pühapäeval oma tagasivalimiskampaania lõpetamisest. Sama päeva hommikul viis ta asjaga kurssi Kamala Harrise, siis said Bideni otsusest teada ka tema personaliülem Jeff Zients ning tema kampaaniajuht Jen O'Malley Dillon. Zoomi kõne kaudu viis president asjaga kurssi veel paar võitluskaaslast, teised Valge Maja ametnikud said Bideni otsusest teada alles sotsiaalmeedia vahendusel.

Biden kirjutas pühapäeval sotsiaalmeedias, et tema loobumine on USA ja demokraatliku partei parimates huvides. Paljude ametnike jaoks oli tegemist ootamatu teadaandega, kuna Biden oli varem järjepidevalt kinnitanud, et kavatseb osaleda novembris toimuvatel presidendivalimistel.

Veel kolmapäeval ütles Biden meediale, et tal läheb hästi. Väljaspool pereringi ei teadnud siis veel keegi, mida Biden plaanib. Nii tema liitlased kui ka laiem avalikkus said presidendi plaanist teada alles pühapäeval. Kuni pühapäevani eeldasid Bideni liitlased, et president jätkab kampaaniat.

Jen O'Malley Dillon käis veel eelmisel reedel telekanali MSNBC saates "Morning Joe" ning kaitses seal Bidenit. Ta ütles, et president jätkab kandideerimist. Ka teised Valge Maja ametnikud üritasid siis veel ühist rinnet hoida ja avaldasid Bidenile toetust. Demokraatide parteis levis siis aga juba paanika, pärast tulistamist oli Bideni rivaali Donald Trumpi populaarsus ameeriklaste seas kasvanud veelgi.

Mitu tähtsat demokraati teatasid reedel, et Biden peaks kõrvale astuma. Biden siis avalikkusega ei suhelnud. Reede õhtul aimasid siiski presidendile lähedal seisvad inimesed, et midagi on juhtumas. Sinna lähiringi kuulusid Jill Biden, Richetti ja Anthony Bernal, kes on Jill Bideni nõunik. Bideni loobumine polnud siis veel aga 100-protsendiliselt kindel. Teised Valge Maja ametnikud ja tippdemokraadid polnud üldse Bideni meeleoludega kursis.

Näiteks Bideni endine personaliülem Ron Klain helistas veel reede õhtul Bidenile ja edastas talle toetavaid sõnumeid. Klain ütles siis, et näiteks Massachusettsi senaator Elizabeth Warren toetab tema kandidatuuri. Klain ütles Bidenile, et ta peaks vastu ning jätkaks võitlust. Biden ütles samas vastu, et kavatseb seda ka teha, vahendas The New York Times.

Biden oli siis aga juba kasvava surve all, mõjukad demokraadid palusid Bidenil kandideerimisest loobuda. Nädal varem oli Bidenile helistanud senati enamuse juht Chuck Schumer, kes kutsus teda üles loobuma. Ta ütles Bidenile, et enamik kongressisaadikuid ei toeta enam tema kandidatuuri. Biden ütles siis, et võtab nädalaks mõtlemisaja.

Kui nädal oli möödas, otsustaski Biden, et ei osale USA presidendivalimistel. Seejärel kutsuski ta enda juurde Richetti ning Doniloni. Donilon saabus Bideni juurde kella 16 paiku laupäeval. Seejärel hakkasid nad töötama kirja kallal, kuna Biden ei tahtnud astuda kaamera ette ning tahtis oma otsusest teada anda kirja teel. Pühapäeva hommikuks sai kiri valmis, seejärel võeti ühendust Harrise, Zientsi ja O'Malley Dilloniga. Hiljem võttis Biden ühendust veel kongressi juhtide ja teiste lähimate liitlastega.

Bideni kiri läks välja USA aja järgi kell 13.46, asjaga mitte kursis olnud Valge Maja ametnikud olid šokis, mõned hakkasid nutma. Teised tundsid kergendust, kuna otsus oli tehtud ja valimiste kampaaniaga sai edasi liikuda. Seejärel puhkes kiiduavalduste torm ning teatati, et Biden tegi riigimeheliku otsuse.