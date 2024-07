Netanyahu sõitis Washingtoni

Netanyahu nimetas visiiti väga oluliseks ja lisas, et see toimub "suure poliitilise ebakindluse ajal", viidates USA presidendi Joe Bideni otsusele mitte kandideerida novembrikuistel presidendivalimistel ning olukorrale, kus Washington survestab Iisrael sõlmima äärmusrühmitusega Hamas relvarahu.

Iisraeli pikaajalisest peaministrist saab kolmapäeval esimene välisriigi liider, kes on pidanud neli korda kõne kongressi kodade ühisistungil, edestades ka Briti omaaegset valitsusjuhti Winston Churchilli.

Netanyahu ütles, et üritab oma pöördumises kongressile saavutada "parteideülest toetust, mis on Iisraelile nii oluline".

"Ütlen oma sõpradele mõlemal poolel, et sõltumata sellest, kelle ameeriklased oma järgmiseks presidendiks valivad, jääb Iisrael Ameerika tugevaks ja vankumatuks liitlaseks Lähis-Idas," ütles Netanyahu enne äralendu.

Netanyahu kohtub visiidi ajal president Bideniga, kellega arutatakse, kuidas saavutada Iisraeli eesmärke jätkuvas Gaza sõjas.

"Praegusel ebakindlal sõjaajal on oluline, et Iisraeli vaenlased teaksid, et Ameerika ja Iisrael on koos täna, homme ja alati," märkis Iisraeli valitsusjuht.