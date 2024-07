Harris pani kampaaniale täiskäigu sisse ja kritiseeris teravalt Trumpi

Harris pidas oma poolehoidjatele energilise kõne, et koguda toetust oma kampaaniale. Harrise kõne oli viimaste Joe Bideni esinemistega võrreldes nagu öö ja päev, vahendas The Times.

Harrise kõne kestis vaid 15 minutit, kuid see tekitas demokraatides optimismi. Ta rääkis oma ajast California osariigi prokurörina ning võttis siis ette Donald Trumpi. Harris rääkis ka, et oma varasema töökogemuse tõttu ta teab, mis tüüpi inimene Trump on.

Harrise toetajatele presidendikandidaadi retoorika ning kriitika Trumpi suunal meeldis. Mõned toetajad skandeerisid "Pange ta kinni!. See peegeldas fraasi, mida tihti kuuldakse Trumpi üritustel, kui ekspresident võtab ette oma poliitilised vastased.

Kuigi Harris kritiseeris teravalt Trumpi, siis ülejäänud kõne jooksul oli ta pigem ettevaatlik. Varem on Harris pigem keskendunud abordiõigusele, mis on ka nende valimiste üks peateemasid. Siiski teavad valijad, et suuremad reformid toimuvad ainult siis, kui demokraadid suudavad edu saavutada ka kongressivalimistel.

Harrise kampaania on siiski alles allesjärgus, tema kampaaniameistrid veel teritavad pliiatseid. Siiski valijad eeldavad, et lähiajal võtab Harris valimiste põhiteemad konkreetsemalt ette. Lisaks abordiõigusele kõnetavad valijaid veel ka majandus ning piirijulgeolek. Nendes teemades domineerib praegu aga Trump.

Ajaleht The Times hindab, et ees ootavad tulised lahingud. Trump oma kampaanias viisakat stiili kindlasti ei hoia, Harris peab samas Trumpi retoorikale kindlalt vastu astuma.

Teisipäeval heitis Harris siiski kinda Trumpile ning teatas, et endine president tahab riiki ajas tagasi viia. Trump lubas juba, et osaleb vähemalt ühes debatis Harrisega.

Viimased küsitlused näitavad, et seis valimiste eel on tasavägine. Ühes üleriigilises uuringus ( Reuters/Ipsos) edestab Harris napilt Trumpi. Teiste küsitluste kohaselt edestab Trump napilt Harrist. RealClearPoliticsi küsitluste keskmise järgi on Trumpil Harrise ees 1,6 protsendipunktine edu.

Pole veel täpselt teada, milline seis on kaalukeeleosariikides. Kui veel Biden oli demokraatide presidendikandidaat, siis enamik võtmeosariike kaldus Trumpi suunas. Vaatlejad ja meedia leiavad, et Harris peab kindlasti oma teemade ringi laiendama, kui tahab, et sõltumatud valijad koonduksid novembris tema selja taha.