Läti transpordiminister: investor tunneb huvi Air Balticu vastu

Briškensi sõnul on ivestori huvi hea uudis, sest ta võiks võtta lennufirmas vähemusosaluse ja seejärel saaks koos liikuda IPO suunas. Minister märkis, et laual on ainult riigi aktsiad Air Balticus ning oluline on kokku leppida mõlemale poolele olevad soodsaimad tingimused, vahendas LSM.

Pole selge, kui suure osaluse võib investor lennufirmas saada, igal juhul käib jutt vähemusosalusest.

"Samas hindame võimalust minna koos selle investoriga IOP-le, kus potentsiaalselt saab see investor kasutada võimalust oma osalust firmas suurendada," rääkis Briškens.

Mis puudutab Leedu ja Eesti huvi Air Balticu aktsiate vastu, siis märkis Briškens, et hetkel nende partneritega kahe- ega kolmepoolseid läbirääkimisi ei toimu.

Air Balticu suurim aktsionär on Läti riik, kelle osalus on 97,97 protsenti. Teistele aktsionäridele kuulub 2,03 protsenti ettevõttest.