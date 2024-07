Harris kutsus Netanyahut üles rahu sõlmima

Harris väljendas Netanyahule tõsist muret inimkannatuste ulatuse pärast Gaza sektoris. Tema sõnul on sõja tõttu hukkunud liiga palju süütuid tsiviilisikuid.

"Iisraelil on õigus end kaitsta ja see, kuidas ta seda teeb, on oluline. On aeg, et see sõda lõppeks, lõppeks viisil, kus Iisrael on kaitstud, kõik pantvangid vabastatakse, palestiinlaste kannatused Gazas saavad läbi ja palestiinlased saavad kasutada oma õigust vabadusele ja enesemääramisele," rääkis Harris.

Harris alustas eelmisel pühapäeval valimiskampaaniat, kuna 81-aastane Joe Biden teatas, et ei kandideeri uuesti presidendiks. Varem polnud Harrise seisukoht sõja suhtes täpselt teada, kuigi ka Joe Biden avaldas Iisraelile mõõdukat survet sõja lõpetamiseks.

Gaza sõda kestab juba kümnendat kuud. Harris ütles seetõttu Netanyahule, et aeg on rahu sõlmida. Tema sõnul tuleb pantvangid koju tuua ning Palestiina rahvale tuleb abi anda.

Valge Maja teatas hiljem, et Harris ja Netanyahu arutasid ka küsimust, kuidas Iisrael saaks end kaitsta Iraani rahastatud terroriorganisatsioonide eest, vahendas CNBC.

Netanyahu ise pidas kolmapäeval USA kongressile kõne, milles ütles, et Iisraeli võimud teevad intensiivseid jõupingutusi pantvangide vabastamiseks Hamasi käest. Netanyahu visiiti Washingtoni saadavad meeleavaldused.

Sel ajal kui Netanyahu Kapitooliumi hoones kõnet pidas, kogunesid selle jalamile Palestiina-meelsed protestijad. Mõned protestijad hakkasid siis ka vandaalitsema ja panid põlema USA lippe. Politsei kasutas meeleavaldajate kallal pisargaasi.

Harris mõistis neljapäeval USA lippude põletamise teravalt hukka, nimetas Hamasi brutaalseks terroriorganisatsiooniks, mis tahab hävitada Iisraeli, vahendas Reuters.

"Ma mõistan hukka Ameerika lipu põletamise. Seda ei tohiks kunagi sel viisil rüvetada. Ma toetan õigust rahumeelselt protestida. Kuid olgem selged, antisemitismil, vihkamisel ja vägivallal pole meie riigis kohta," ütles Harris.

Vabariiklased aga leiavad, et Harrise hukkamõist tuli liiga hilja ja üritavad seda nüüd valimiskampaanias ka ära kasutada. Vabariiklased üritavad nüüd jätta muljet, et Harris on vasakäärmuslik presidendikandidaat. Sarnast juttu räägib juba ka vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump.

Ka Trumpi sõnul peab Iisrael sõja lõpetama

USA endine president Donald Trump leiab, et Iisrael peab oma sõja Hamasiga lõpetama ja vabastama Gazas olevad pantvangid, vahendas The Times.

Trump kohtub reedel Floridas Netanyahuga. Trump andis enne kohtumist intervjuu telekanalile Fox ning rääkis, et Gaza sõda peaks kiiresti lõppema, sest avalik arvamus on pöördunud Iisraeli vastu ning Iisrael pole avalike suhete asjus kuigi hea.

Trump mõistis samuti hukka meeleavaldajad, kes USA lippu põletasid. Tema sõnul peaksid sellised lipu rüvetajad saama aastase vanglakaristuse.