Politoloog: kolmanda konservatiivse erakonna tekkimisel läheb kõigil kitsaks

EKRE-st lahkunud ning erakonda Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid (ERK) moodustav Henn Põlluaas ütles, et neil on erakonna registreerimiseks vajalik 500 liiget olemas. Liituda soovijaid on tema sõnul rohkem.

"Kuskil poolsada on sellist avaldust, kus inimesed on teises erakonnas veel ja on teinud avalduse meiega liitumiseks. Nemad saavad liikmeks peale seda kui erakond on ametlikult registreeritud," rääkis Põlluaas.

Uue erakonnaga on liitujaid mitmest erakonnast, ka EKRE-st, ütles Põlluaas.

EKRE juhatuse liige Helle-Moonika Helme kinnitas, et kuigi erakonnast on inimesi lahkunud, tuleb uusi asemele.

"Teine pool üritab jätta sellist muljet, et EKRE-st nüüd inimesed lähevad kõik ära ja number langeb Tegelikult me mingil hetkel, kui need inimesed sisse kanda, kellelt on uued liitumisavaldused, siis meil on asjad päris hästi," rääkis Helme.

Lumi ütles, et nüüd, kui konservatiivsel suunal on kolm erakonda - EKRE, ERK ja Isamaa - läheb kitsaks ja vähemalt praegu näib, et kõigile poliitmaastikul ruumi ei jätku.

"Radikaalne konservatiivne variant on valijatele olemas. On olemas ka peavooluvariant, mis puudutab Isamaad. Mis puudutab uut erakonda, siis nendega ma praeguse seisuga ei arvestaks," märkis Lumi.

Laienevad ka sotsid

Aasta pärast on kohalikud valimised ning seegi paneb erakonnad tegutsema. Vadim Belobrovtsev Keskerakonnast ütleb, et viimasel ajal on hakanud sotsiaaldemokraadid võtma Keskerakonnast inimesi üle kampaania korras.

"Mina ei tea, ma pole ausalt öeldes kunagi sellist lähenemist näinud, kus inimesed on lausa uhked selle üle, et nad üritavad üle meelitada inimesi teistest erakondadest. Minu jaoks oleks selline tegu häbiväärne," rääkis Keskerakonna juhatuse liige Belobrovtsev.

Viimati vahetas Keskerakonna Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vastu Vladimir Svet, kellest sai taristuminister.

Riina Sikkuti sõnul on teiste erakondade liikmed liitunud sotsidega maailmavaatelistel kaalutlustel: "Kahtlemata soovime olla võimul ja soovime laieneda inimest arvelt kes jagavad meie maailmavaadet."

Politoloog Ott Lumi ütleb, et olukord, kus erakonnad püüavad üksteise liikmeid ja valijaid üle võtta on normaalne konkurents: "Erakonnad tekivad ja kaovad ning osad siis on sellised, kellel on ajaloolistel põhjustel on võimalus olnud enda profiili paremini kindlsustada."