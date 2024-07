Perearsti nõuandetelefon suunab esmast retsepti küsima tasuliselt numbrilt

Nädalavahetusel haigestudes on pea ainus võimalus arstiabi saada perearsti nõuaandetelefonilt 1220. Esmase retsepti saamiseks suunatakse patsient aga helistama tasulisele numbrile 1500. Tasulise telefoni kõneminuti hind on 2.70 eurot, millele lisandub lühinumbritariif.

Mõlemat telefoni haldab erameditsiinikeskus Confido, ainult 1220 teenuse eest maksab tervisekassa.

"Tavaliselt perearsti nõuaandetelefon saab pikendada retsepte, mis on juba välja kirjutatud, selliste agadega, et me ei pikenda psühhotroopsete ravimite retsepte ning narkootiliste ja tugevatoimeliste valuvaigistite retsepte," rääkis Confido esmatasandi meditsiinijuht Karita Košeleva.

Kuna ei gripi- ega koroonaravimi retsepte ei saa pikendada, siis Košeleva sõnul on 1220 otsustanud neid mitte väljastada.

"Aktuaalne kaamera" küsis, kas numbril 1500 on eraldi reeglid retseptide väljastamisel.

"Kõigile arstidele need reeglid on üsna ühtsed, mida ma juba mainisin, aga lihtsalt tihtipeale natukene sellise pikema ja põhjalikuma konsultatsiooniga on võimalik mingi otsus selle ravi osas teha," ütles Košeleva.

Tervisekassa peab haige suunamist tasulisele telefonile korrektseks, sest perearsti nõuandeliin tegeleb krooniliste haiguste retseptide pikendamisega. Nõuandeliin ei alusta ravi, ei kirjuta esmaretsepte ning ei võta vastu raviotsuseid. Tervisekassa lisas, et nädalavahetusel on inimesel hädaolukorras retsepti saamiseks võimalik pöörduda ka EMO või kiirabi poole.

Põhja-Eesti regionaalhaigla EMO juhi Vassili Novaki sõnul on igati õige, et telefonikõne peale kohe retsepti välja ei kirjutata, sest tegu on raviotsusega ja keegi peab seda tehes võtma vastutuse. Samas ei välista ta, et raviotsuseid saab teha kaugvastuvõtu teel, näiteks telefonitsi. Küll aga jääb talle arusaamatuks soovitus minna retsepti küsima EMO-sse.

"Kõige rohkem pöörduvad välismaalased, turistid, kes satuvad olukorda, kus näiteks on kadunud kott ja selles oli näiteks insuliin, mõned kiired ravimid, milleta ei saa olla. Aga muudmoodi ta ei saa, kui peab retsepti kirjutama. Kuna nad on välismaalased kaugelt, siis meie andmebaasis neid ei ole, siis ainuke viis tõesti on siit saada. Muid patsiente väga ainult retsepti pikenduse soovi järgi me siia ei oota," rääkis Novak.

Mullu maksis tervisekassa Cofidole perearsti nõuandetelefoni teenuse eest ligi 1,3 miljonit eurot.