Beach Grind tekitas Pärnus arutelu festivaliküla vajadusest

Pärast juuli keskel toimunud festivali Beach Grind on Pärnus tekkinud arutelu, kas rannapark ikka on suurfestivalide korraldamiseks sobiv koht või tuleks taoliste ürituste jaoks ehitada eraldi nii-öelda festivaliküla.

Ettevõtja ja Pärnu linnavolikogu liige Kristel Voltenberg juhtis tähelepanu, et festivaliala lähedal elavad inimesed on festivaliga kaasnevast mürast häiritud.

"Sellel aastal kuus päeva varem algas festivaliala ülesehitamine, mis tähendab seda, et festivalialale ehk rannaparki sõidavad sisse ja siinsamas ääres ka elamute vahel pargivad ja tegelikult regulaarselt töötavad suured rekkad, tõstukid," sõnas Voltenberg. "Meil on ikkagi väga aktiivne elamurajoon. Lisaks sellele on meil ka puhkerajoon – meil on ühel pool ja teisel pool puhkuseasutused, ka puhkekorterid. Inimesed sõna otseses mõttes on sellest mürast häiritud."

Voltenberg rõhutas, et see ei ole näpuga näitamine konkreetse festivali korraldajatele – ja taolised festivalid peaksid Pärnus kindlasti edasi toimuma - kuid rannapark ei ole koht nii suurte ürituste korraldamiseks.

"Neid alasid, kus sellist suurema kapatsiteediga üritusi, mitte ühte, vaid mitut, ja olenemata ka aastaajast, perspektiivis võiks teha, on tegelikult Pärnu linnal olemas. Loomulikult nad vajavad arendamist," ütles Voltenberg.

Võimalike festivaliküla aladena pakkus Voltenberg linna äärde jäävat kunagist Sauga mõisa territooriumit ja Mai piirkonna rannaala.

Pärnakast muusik Heiko Leesment leidis, et festivali toimumise asukoht on osa festivali identiteedist.

"Kui me räägime Beach Grindist, siis ma arvan, et ta kasutab ära Pärnu suuri trumpe, milleks on see, et meil on rand ja väga ilus rannapark," sõnas Leesment. "Liepajas Lätis, mis on sarnane linn nagu Pärnu – kuurortlinn –, peetakse ka rannapargis festivali ja need mahuvad kõik ära. See, et tänane rannapargitaristu ei vasta nendele vajadustele, mis seal suurfestivalil on vaja, ongi arutelu koht, et kas siis tuleks seda selliseks arendada või mitte."

Leesmenti hinnangul peaks suuna kätte näitama eelkõige kohalik omavalitsus.

Pärnu abilinnapea Irina Talviste sõnul pole linn arutanud, kas viia suurfestivalid linna äärde selleks eraldi loodud festivalialale. "Täna linn sellist arutelu omakeskis arutanud ei ole. Põhjus on ka selles, et siin on kaks küsimust kohe – kes selle ala valmis ehitab ja kes seda ala üleval hakkab pidama. Kui ta oleks majanduslikult väga potentsiaalne asi, siis kindlasti mõni eraettevõtja oleks juba ammu selle ala teinud," lausus ta.

Talviste sõnul võiks pigem kaaluda rannapargi kohandamist suurüritustele vastavaks.

Beach Grindi korraldustiimist öeldi kirjalikus vastuses "Aktuaalsele kaamerale", et rahvaüritused peaksid toimuma seal, kus on inimesed ja toetav infrastruktuur ning kuna Pärnu tõmbenumber on rand ja kesklinn, on nad oma festivali sobitanud just sinna.