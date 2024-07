Sõja 888. päev: USA varustab Ukrainale antavad hävitajad uute relvadega

Oluline teisipäeval 30. juulil kell 20.00:

- Ukraina: Venemaa Olenja lennuväljal said eelmisel nädalal kaks strateegilist pommitajat kahjustada;

- Allikas: USA varustab Ukrainale antavad F-16 lennukid kaasaegsete relvadega;

- Zelenski tänas Bidenit kahe sõjalise abipaketi eest;

- Ukraina idarindel jätkuvad ägedad lahingud;

- Ukraina: Vene vägi korraldas ööpäevaga ühe raketi- ja 62 õhurünnakut;

- Ukraina sõjalise abiga hakkab tegelema kindralleitnant Buzzard.

Ukraina: Venemaa Olenja lennuväljal said kaks strateegilist pommitajat kahjustada

Eelmisel nädalal Venemaal Olenja sõjaväelennuväljal toimunud plahvatuse tagajärjel said kaks strateegilist pommitajat Tu-22M3 kahjustada, ütles Ukraina kaitseministeeriumi luure peadirektoraadi esindaja kapten Andrei Jusov.

Tema sõnul võtab Venemaal nende lennukite taastamine aega mitu kuud. Ta lisas, et lennuväljal ei lülitunud rünnaku käigus ohualarm sisse.

Jusov täpsustas ka rünnaku aega. Kui varem teatati, et rünnakud Venemaal Olenja, Djagilevo ning Engelsi sõjaväelennuväljadele toimusid 27. juuli öösel ja hommikul, siis tegelikult toimusid need juba 25. juulil.

30. juuli hommikul avaldas Venemaa Radio Liberty satelliidipildid, mis ajakirjanike sõnul ei näita jälgi Ukraina rünnakust Olenja strateegilisele lennuväljale. Jusov aga ütles, et satelliidipildid ei ole ainus infoallikas, millele võib tugineda. Tema sõnul on lennukite kahjustused leidnud kinnitust mitmest allikast.

"Me saame rääkida sellest intsidendist kui millestki, mis kindlasti toimus," sõnas Jusov.

Ukraina sõjaväeluure allikad teatasid 27. juulil, et Ukraina ründas droonidega kolme Venemaa lennuvälja ja Koola poolsaarel Murmanskis asuvas Olenja õhujõudude baasis sai kannatada Vene kaugpommitaja.

Olenegorski linna lähedal asuv lennujaam on Soome kirdepiirist linnulennult vähem kui 200 kilomeetri kaugusel. Tegemist on ühe kõige kaugema löögiga Ukrainas umbes 2,5 aastat kestnud täiemahulise sõja ajal – Murmanski oblastis asuv lennubaas asub Ukraina piirist ligikaudu 1800 kilomeetri kaugusel.

WSJ: USA varustab Ukrainale antavad F-16 lennukid kaasaegsete relvadega

Juba varasemast on teada, et Taani ja Holland valmistuvad sel suvel saatma esimesi USA-s toodetud F-16 hävituslennukeid Ukrainale ning hiljem peaks Kiiev saama lennukid Belgialt ja Norralt. Siiani on olnud aga ebaselge, kust pärineb antavate lennukite jaoks vajalik relvastus.

The Wall Street Journal kirjutab USA kõrge ametniku sõnadele tuginedes, et lennukid varustab relvadega USA.

"Kuigi Pentagoni varud ja tootmisvõimekus on piiratud, tarnib see Ukrainale F-16 lennukite jaoks kõige tungivamate vajaduste täitmiseks piisavas koguses õhk-maa laskemoona, täppispommide juhtimiskomplekte ning täiustatud õhk-õhk rakette," kirjutab leht allikale viidates.

"Lennuk üksi on ilma relvadeta kasutu," sõnas Norra kuningliku õhuväe komandör kindralmajor Rolf Folland.

USA allikas ütles, et Euroopas olid mitu riiki tõrksad saatma Ukrainale enda piiratud varudest suuri koguseid õhust lastavat laskemoona. Seega tulid lääne liitlased tema sõnul lahendusele, et Euroopa riigid panevad kokku raha, et osta USA relvi Ukrainasse saatmiseks.

USA meedia kirjutas eelmisel nädalal, et Ukraina on küll vaid sammu kaugusel esimeste F-16 hävituslennukite lahingusse saatmisest, kuid seisab jätkuvalt silmitsi tõsiste väljakutsetega nagu Venemaa rünnakud Ukraina lennuväljadele, samuti väljaõpetatud pilootide, lennuki hooldajate ja muu vajaliku personali nappus.

Ukraina: Vene vägi korraldas ööpäevaga ühe raketi- ja 62 õhurünnakut

Vene vägi korraldas viimase 24 tunni jooksul ühe raketi- ja 62 õhurünnakut, teatas Ukraina relvajõudude peastaap teisipäeval kella 8.00 seisuga.

"Uuendatud andmetel korraldas vaenlane eile ühe raketiga rünnaku Ukraina üksuste positsioonidele ja asulatele ning andis 62 õhulööki 99 liugpommiga," seisab kokkuvõttes.

Vaenlane tulistas ka 110 korda raketiheitjatest.

Ukraina võimud teatasid teisipäeva hommikul, et Venemaa rünnakute tõttu hukkus riigis vähemalt neli inimest, 14 inimest sai vigastada, vahendas The Kyiv Independent.

Zelenski tänas USA-d kahe sõjalise abipaketi eest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas Ühendriikide presidenti Joe Bidenit, USA kongressi, mõlemat erakonda ja kogu Ameerika rahvast kahe sõjalise abipaketi väljakuulutamise eest kogusummas 1,7 miljardit dollarit, vahendas esmaspäeval uudistekanal Ukrinform.

"Olen sügavalt tänulik Joe Bidenile, USA kongressile, mõlemale erakonnale ja kogu Ameerika rahvale tänase teate eest kahe USA sõjalise abipaketi kohta kogusummas 1,7 miljardit dollarit," ütles Zelenski.

Presidendi andmetel hõlmavad paketid kriitiliselt vajalikku laskemoona, mille seas õhutõrjelaskemoona, elektroonilise sõjapidamise võimekusi ja muid Ukraina kaitsjate tugevdamise seisukohalt olulist varustust. Samuti rahalisi vahendeid Ühendriikidest varem saadud varustuse ülalpidamiseks.

Pentagon teatas esmaspäeval uuest 200 miljoni dollari suurusest sõjalise abipaketist Ukraina kriitiliste vajaduste rahuldamiseks. Samuti 1,5 miljardi dollari suurusest Ukraina julgeolekuabi algatusest.

Ukraina peaminister Denõss Šmõhal arutas varem päeval ühtlasi USA Ukraina majanduse elavdamise eriesindaja Penny Pritzkeriga Venemaa külmutatud varalt laekunud tulu üleandmist Kiievile.

"Tänasin Ühendriike, et need toetasid G7 riikide otsust anda Ukrainale 50 miljardit dollarit Venemaa külmutatud vara arvelt. Arutasime selle algatuse elluviimist Ukrainas alates 2025. aastast ja selles kätkeb võimalus suunata see raha kõikidele olulistele vajadustele, sealhulgas sõjaväele," kirjutas Šmõhal Telegramis.

Zaporižžja piirkonnas tegutsev Ukraina sõjaväelane seisab luuredrooni juures Autor/allikas: SCANPIX/AP/Andriy Andriyenko

Ukraina idarindel jätkuvad ägedad lahingud

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et idarindel käivad ägedad lahingud ning Vene väed jätkavad Ukraina positsioonide ründamist.

Vene sõjablogijad väidavad, et Vene väed liikusid Tšassiv Jari suunal edasi. Mitmed Vene blogijad väidavad, et Vene õhudessantväelased (VDV) murdsid Siverski-Donbasi kanali liinil asuvast Ukraina kaitsest läbi. Ukraina peastaap teatas, et lahingud käivad Tšassiv Jarist kirdes asuvate asulate lähedal. Samuti käivad lahingud Ivanivske lähedal (Tšassiv Jarist idas) ja Kliššivka (Tšassiv Jarist kagus) lähistel.

Vene väed jätkavad ka Toretski suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Ukraina peastaap teatas, et lahingud käivad Toretski, New Yorgi nimelise asula ja Zalizne lähedal.

Avdijivka suunal suutsid Vene väed edasi liikuda, seda kinnitavad ka 29. juulil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid. Vene väed liikusid edasi Vovtše lähistel. Vene blogijad väitsid veel, et Vene vägede käes on üle poole Veselest ning väed liiguvad nüüd Selõdove suunas.

Ukraina sõjalise abiga hakkab tegelema kindralleitnant Buzzard

USA president Joe Biden nimetas kindralleitnant Curtis A. Buzzardi juhtima Saksamaal asuvat rühma, mis tegeleb Ukrainale sõjalise abi andmisega, vahendas teisipäeval uudisteagentuur UNIAN väljaannet Stars and Stripes.

Pentagoni veebisait teatas, et Buzzard on määratud Ukraina julgeolekuabi eest vastutava rühma komandöriks. Siiani töötas kindral Fort Moore'is asuva USA armeekeskuse ülemana.

Buzzardi kandidatuuri peab veel kinnitama USA senat.

Agentuuri andmetel lõi Ühendriikide kaitseministeerium 2022. aasta novembris meeskonna, mis koordineerib Ukraina relvajõududele varustuse ja väljaõppeabi andmist.

Wiesbadenis asuvas julgeolekuabirühmas ja rahvusvahelises doonorikoordinatsioonikeskuses on töötajaid 22 alliansi liikmesriigist ja partnerriigist.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1060 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 577 060 (võrdlus eelmise päevaga +1060);

- tankid 8381 (+25);

- jalaväe lahingumasinad 16 141 (+38);

- suurtükisüsteemid 16 056 (+46);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1130 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 906 (+0);

- lennukid 363 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 12 832 (+27);

- tiibraketid 2406 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 21 687 (+53);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2696 (+6).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.