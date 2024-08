Kannik: F-16 hävitajad võivad Ukrainal liugpommide probleemi leevendada

Vene vägede peamine fookus Ukrainas on endiselt Donetski oblastis, kuhu tõenäoliselt on lähinädalatel oodata Venemaa lisaüksusi. See võib lahingute intensiivsust veelgi suurendada, hindab kaitseministeerium.

"Võrreldes eelmiste nädalatega on veidi tõusnud ka rünnakute intensiivsus, umbes 140 rünnakut kogu rindejoone ulatuses. See intensiivsus seal tõenäoliselt jätkub ja initsiatiiv on hetkel Vene relvajõudude käes, aga tõenäoliselt ei too see kaasa mingit suuremat operatiivtasandi läbimurret, küll aga väikeseid edasiliikumisi taktikalisel tasandil," sõnas kaitseministeeriumi rahvusvahelise koostöö osakonna juht Peeter Kuimet.

Vene vägede edasitungi pärast Pokrovski suunal on avaldanud muret ka USA kaitseminister Lloyd Austin. Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Indrek Kannik ütles, et vähehaaval Vene väed seal edasi liiguvad, kuid see toimub kitsas lõigus ja tõsist ohtu läbimurdeks praegu pigem ei ole.

"Seal tõenäoliselt toimus paari-kolme nädala eest üks suurem kooskõlastamatu taganemine, mille tagajärgede kordasaamine käib veel siiani ja millega pole lõpuni hakkama saadud. Seal sama probleem, et ukrainlaste kaitsepositsioon hävitatakse just liugpommidega ja siis pole enam midagi kaitsta ja tuleb taganeda," selgitas Kannik.

Liugpommide probleemile võiks tuua leevendust Ukrainasse tasapisi kohale jõudvad F-16 hävitajad.

"Kokkuvõttes peaks F-16 mõju olema see, et need suudavad natuke kaugemale Vene ründelennukid peletada ja sellest kaasneb see kasu, et liugpommide kasutamine muutub keerulisemaks," ütles Kannik.

F-16 lennukite efektiivsus sõltub sellest, kui palju Ukraina neid saab ning millega need varustatakse.

"F-16 on toodetud 1970. aastate lõpus ja kui nende raudvara ehk mootor ja kere ei ole väga palju muutunud, siis elektroonikat, mis tänapäeva lennuki teeb kas edukaks või mitte, on mitmeid generatsioone, mitmeid versioone. Meil pole täpset infot, mida Ukraina endale saab ja see on teadlikult nii tehtud, et ka Vene poolt hoida äraootavas seisukorras," rääkis endine õhuväe ülem Jaak Tarien.