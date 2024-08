Rebo: nii Kiiev kui ka Moskva on F-16 Ukrainasse jõudmiseks kõvasti valmistunud

Eero Rebo ütles saates, et sõdivale rahvale on F-16 lennukid suur tugi, mis toob reaalse lahingujõu ja näitab ka, et läänele läheb korda, mis Ukrainas toimub.

Rebo selgitas, et Ukraina kasutab esimesi F-16 lennukeid peamiselt õhutõrjeks, kuid edaspidi kavatsevad kasutada neid ka õhk-maa rünnakute tegemiseks.

"F-16 hävitaja on oma erinevate vahenditega väga hea platvorm ja lisaks on ameeriklased öelnud, milliseid täiendavaid asju nad eurooplaste kingitud lennukitele aitavad külge kruttida," lisas kolonel.

Rebo tõi välja, et meedia andmeil on Ukrainale antud F-16 keskmaarakettidega, mille ulatus on 120 kilomeetrit, kuid kaasaegsemate mudelite rakettide ulatus on 160 kuni 180 kilomeetrit ja sellistega suudaks Ukraina kaitsta väga suurt osa oma territooriumist.

Rebo sõnul on nii Ukraina kui ka Venemaa F-16 ja nendega kaasnevate relvade saabumiseks valmistunud.

"Eks (F-16 lennukeid) hakkab otsast kuluma ja kaduma ja ukrainlased on ise hinnanud, et nad tahaksid saada oluliselt rohkem. Aga jällegi, nende samade paremate relvade ja kaasas olevate radarisüsteemidega ukrainlased on kindlasti võimelised saavutama edu. Ja me näeme ka seda, et ukrainlased nagu ka venelased valmistuvad juba kõvasti ette selle jaoks, et need uued relvasüsteemid jõuavad. Õhutõrje hävitamine okupeeritud territooriumitel, aga ka Venemaal on võtnud ikka päris hea ja suure hoo. See õhutõrje seisneb nii venelaste lennukite ründamises kui ka S-300 ja S-400, erinevad juhtimiskeskused, radarid on sattunud väga hoogsate rünnakute alla just viimasel ajal," selgitas kolonel.

Rebo lisas, et kui Venemaa on lubanud kõik F-16 lennukid alla tulistada, siis Ukraina ülesanne on panna kogu süsteem käima.

"Kui me räägime F-16-st, siis need ei ole lääne tipphävitajad, me räägime ikkagi suhteliselt kergest hävituslennukist. Aga nüüd ongi see, kuidas ukrainlased suudavad selle orkestri süsteemselt käima panna ja eks seal ole palju küsimusi tõenäoliselt üleval, mille lahendamisega Ukraina kolleegid kui väga professionaalsed sõdalased hakkavad tegutsema," rääkis Rebo.