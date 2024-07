Terras: valimisringkondade muutmist tuleb arutada väga põhjalikult

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Terras (Eesti 200) ütles, et valimisringkondade muutmist hakkab sügisel arutama ilmselt põhiseaduskomisjon. Ta rõhutas, et see teema vajab väga põhjalikku analüüsi ja arutelu.

Riigikogu valimisringkondade muutmise algatus, et tagada üle-eestiline esindatus ja valimisringkondade tasakaalustatus, oli kirjas juba Kaja Kallase eelmise valitsuse koalitsioonileppes.

"See algatus tegelikult on tulnud ka riigikogu liikmete ja koalitsioonierakondade poolt. Kõige olulisem on selle juures see, et mida see tähendab Eesti riigi inimestele, et kuidas on valijate tahe võimalikult hästi riigikogus esindatud. See on see probleem, mida me lahendame," ütles Terras ERR-ile.

"Praegu me räägime sellest, et analüüsida, kas kõikide Eestis elavate kodanike valimisõigus ja esindusõigus on proportsionaalselt õiglane. Kui seal on tõesti ebaproportsionaalsus, mida ma isiklikult kahtlustan, et on, siis tuleb seda muuta," lausus Terras.

"Valimisringkonnad on see meetod, mida me oleme valinud enda demokraatia jaoks ja kuna see valimistega seotud küsimus on hästi oluline just riigi toimimise mehhanismi mõttes ja demokraatia aususe mõttes, siis on hästi kriitiline seda pikalt analüüsida ja väga põhjalikult läbi arutada. Sellist asja kindlasti kiiruga teha ei tohi," lisas ta.

"Praegusel hetkel ootame seda analüüsi, see oli ka meil läbi arutatud vabariigi valimiskomisjoniga, et seda tehakse. Vaatame seda analüüsi ja siis alustame seda arutelu, et kuidas me veendume selles, et Eesti esindusdemokraatia oleks võimalikult esinduslik ja arvestaks kõikides kohtades elavate inimestega," rääkis Terras.

Kui lõpuks selline eelnõu esitatakse, siis tuleb see Terrase sõnul kõige suurema tõenäosusega põhiseaduskomisjoni.

Vabariigi valimiskomisjon tellis Tartu Ülikoolilt valimisringkondade muutmise analüüsi, et selle põhjal esitada riigikogule ettepanekud, mis aitaks muuta erineva suurusega valimisringkonnad võrdsemaks.