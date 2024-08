Jüristo: Eesti 200 loodab juhivahetusega selgemat nägu ja positsiooni valimisteks

Nii Eesti 200 üks asutajaliikmetest Kristina Kallas kui ka varasem Eesti 200 noorteorganisatsiooni esimees Hendrik Johannes Terras leiavad, et erakond peab end valitsuses oluliselt selgemalt kehtestama hakkama.

"Täna ma tunnen, et liberaalne maailmavaade väärtuseliselt Eestis ei ole nii tugevasti esindatud. Ja eriti on mure ikkagi see, et meie noorte põlvkond, kes on ju ka üsna väike põlvkond, jääb alati poliitikas varju. Nii et sellise pika strateegilise vaate hoidmine ka valitsuse tasandil on väga oluline," rääkis Kallas.

Terras aga ütles, et erakond peab õppima töötama ühtse meeskonnana. Esimehena plaanib ta jätkata koalitsioonilepingu täitmist.

"Me enda meeskonnaga leidsime, et erakonnale on vaja anda kindel suund, uus hingamine ja värske nägu, sest see, mis on meid toonud siia, meid juba mõnda aega edasi ei vii. See, kus on meie murekohad, ei ole otseselt meie poliitikas, vaid on meie organisatsioonis," rääkis Terras.

Sihtasutuse Liberaalne Kodanik (SALK) juhi Tarmo Jüristo sõnul on Eesti 200 peamine probleem koalitsioonis see, kuidas eristuda Reformierakonnast. Ka pelgalt pika plaani korrutamine Eesti 200-le enam populaarsust ei too.

"See ongi see asi, mida ilmselt Eesti 200 juhivahetusest ise ka loodab sisemiselt, et nad leiavad natukene selgema näo ja parema positsiooni, millega minna kõigepealt kohalikele valimistele vastu ja sealt edasi riigikogu omadele," ütles Jüristo.

"Kristina Kallas on varem olnud erakonna juht, ta on olnud pikalt erakonna juhatuses, ta on olnud minister ja seal, ma arvan, iseenesest see ootus on õige, et Kristina Kallase tulek või uuesti erakonna juhiks saamine ei tooks kaasa mingit fundamentaalset kursimuutust või suurt murrangut selles asjas. Minu jaoks on lihtsalt ebaselge see, milles täpselt see murrang oleks, kui selleks juhiks saab Terras," lisas ta.

Jüristo hinnangul võib Kallas olla tugevam kandidaat, kuid ta jätkaks ilmselt praeguse esimehe Margus Tsahkna joont. "Aga ta oleks tõenäolisemalt veidikene vasakpoolsemate vaadetega sotsiaalteemadel, mitte majandusteemadel tingimata," lisas ta.

"Pigem tõenäoline paistab see, et Kristina Kallas võiks olla tugevam kandidaat seal, aga erakondade juhtide valimisega tuleb alati silmas pidada seda, et erakonna juhti ei vali valijad, vaid valivad erakonna liikmed. Ja tegelikult ei vali ka erakonna liikmed, vaid valib erakonna volikogu, mis ei koosne kõigist liikmetest. Kristina Kallas avastas seda ka eelmine kord ise," rääkis Jüristo.

Uus erakonna esimees valitakse 31. augustil Eesti 200 üldkogul.