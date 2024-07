Lähipäevad toovad mitmele poole hoovihma

Kolmapäeva öö on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja on äikest. Puhub loode- ja läänetuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11 kuni 16, rannikul kuni 19 kraadi.

Hommikul on mandril pilvi, mis toovad mõnda kohta hoovihma, selgem ja sajuta ilm on saartel ning mandri edelarannikul. Tuul puhub mõõdukalt loodest ja läänest, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhusoe jääb vahemikku 16 kuni 19 kraadi.

Päeval sajab mitmel pool hoovihma ja võib olla äikest. Loode- ja läänetuul pisut tugevneb, puhudes 5 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 18 kuni 23 kraadi.

Õhtul on kohatisi vihmahooge ja püsib ka äikesevõimalus. Tuul pisut nõrgeneb ja sooja on kuni 20 kraadi.

Augustikuu algab vihmaselt. Neljapäeval sajab mitmel pool hoovihma ja on äikest, öösel on sooja 11 kuni 18, päeval 18 kuni 22 kraadi. Väga sarnane ilmaprognoos on ka reede ja nädalavahetuse kohta. Öösiti sajab kohati hoovihma, samuti päeval, mil võib olla ka äikest. Õhtuks sajud harvenevad. Öösiti on sooja 10 kuni 15, päeval 18 kuni 23 kraadi.