Sõja 890. päev: Times: Ukraina sai Hollandilt kuus hävitajat F-16

- Times: Ukraina sai Hollandilt kuus hävitajat F-16;

- Jermak: järgmine rahukohtumine peaks aitama sõda lõpetada;

- Sõrskõi: mõnel pool on vaenlane idarindel väikest edu saavutanud, kuid suurte kaotustega;

- ISW: Venemaa jätkab Avdijivka suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist.

Times: Ukraina sai Hollandilt kuus hävitajat F-16

Ukraina sai Hollandilt kuus hävitajat F-16 ja peagi hakkavad Ukrainasse saabuma ka hävitajad F-16 Taanist, teatas ajaleht The Times.

Meediakanalid tõid välja, et Hollandi kaitseminister Kajsa Ollongren teavitas oma 1. juuli kirjas parlamenti, et esimeste hävitajate tarnimine algab peagi.

Ukraina president Vladimir Zelenski teavitas omakorda juba 16. juunil, et Taani hävitajad hakkavad saabuma lähitulevikus.

Uudisteagentuur Bloomberg teatas 31. juulil, et esimesed hävitajad F-16 on juba jõudnud Ukrainasse ja seda kinnitas ka uudisteagentuur AP. Samas polnud täpselt teada, kui paljudest lennukitest jutt käib.

Samas kirjutas The Telegraph, et hävitajad F-16 on Ukrainas oma esimesed lahingumissioonid juba teinud. Väljaande andmetel on neid sõjalennukeid seni kasutatud ainult õhutõrjemissioonideks.

Ukraina presidendikantselei juhi nõunik Mõhhailo Podoljak ütles, et Ukraina ei kinnita ametlikult, kas esimesed hävitajad F-16 on ka tegelikult kohale toimetatud.

Euroopa Liidu kõrge esindaja Josep Borrell rõhutas kolmapäeval, kui oluline on anda Ukrainale koheselt rohkem õhutõrje- ja muud sõjavarustust.

"Eile õhtul sai Kiiev Venemaa järjekordse tohutu rünnakulaine sihtmärgiks," kirjutas Borrell sotsiaalmeedias.

"Ukrainlased vajavad abi. Täiendava õhutõrje- ja sõjavarustuse viivitamatu saatmine on kriitilise tähtsusega," rõhutas Borrell.

Jermak: järgmine rahukohtumine peaks aitama sõda lõpetada

Ukraina tahab pidada tänavu teise rahutippkohtumise, mis aitaks lõpetada sõda, kirjutab Bloomberg, tsiteerides Ukraina presidendi kantselei juhti Andrii Jermaki. Bloombergi teatel on Jermakile usaldatud tippkohtumise korraldamine.

Tippkohtumise eesmärk on lehe sõnul õiglase rahu saavutamine pärast seda, kui juunis Šveitsis toimunud esimene kohtumine selleni ei viinud.

"Kõige tähtsam ootus teiselt tippkohtumiselt on see, et see loob põhieeldused vaenutegevuse lõpetamiseks. Me peame selle sõja võimalikult kiiresti lõpetama, et saavutada õiglane rahu," ütles Jermak.

Tema sõnul toimub teine tippkohtumine tõenäoliselt Lähis-Idas. Jermaki sõnul peaks seal osalema ka Hiina, kuna Peking suudab enim Venemaad tõeliselt mõjutada.

Sõrskõi: mõnel pool on vaenlane idarindel väikest edu saavutanud, kuid suurte kaotustega

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ütles, et töötas kolm päeva idarindel brigaadides, mis hoiavad kaitseliini Harkivi ja Toretski suunal.

Sõrskõi tõdes, et erineva intensiivsusega sõjategevus jätkub Venemaa rünnaku kõigis suundades. Ta lisas, et mõnel pool on Vene väed veidi edasi liikunud, kuid seda suurte inimkaotuste arvelt.

"Vaenlase jõupingutused on jätkuvalt keskendunud Pokrovski suunale, kus loobib enda kogenud rünnakuüksusi lahingusse, püüdes murda läbi meie kaitsest Želannoje, Novohradovka ja Pokrovski suunal," rääkis ta ja lisas, et ägedad lahingud käivad ka Kupjanski suunal, kuid Ukraina väed on suutnud seal positsioone hoida.

Sõrskõi sõnul on olukord Severski suunal keeruline. Tema sõnul kasutavad Vene väed aktiivselt suurtükke, korraldavad rünnakuid, kuid suurema eduta. Lisaks on Sõrskõi kinnitusel rasked lahingud Tšassiv Jari ümbruses. Lisaks ründavad Vene väed Ukraina kaitsejõudude positsioone New Yorgi, Južnõi ja Želesnõi piirkonnas.

Kreml lubas kõik Ukrainale üle antud F-16-d alla tulistada

Kreml teatas neljapäeval vastuseks teadetele esimeste kaasaegsete hävitajate saabumisest Ukrainasse, et laseb alla kõik Kiievile üle antud hävituslennukid F-16 ning neil on lahinguväljal vähene mõju.

"Nende arv väheneb järk-järgult, need lastakse alla. Kuid loomulikult ei ole neil tarnetel mingit olulist mõju sündmuste arengutele rindel," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

ISW: Venemaa jätkab Avdijivka suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Venemaa jätkab Avdijivka suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Vene sõjablogijad väitsid, et Vene väed liiguvad edasi Ivanivka suunas (Avdijivkast) loodes. Lahingud käivad veel Vesele ja Serhijivka lähistel ning Avdijivkast läänes asuva Jasnobrodivka lähistel.

Rindearenguid jälgiva Deepstate analüütikud leidsid, et Vene väed suutsid Avdijivka/Pokrovski suunal vallutada Timofejevka asula, vahendas Ukrainska Pravda.

ISW andmetel olid Vene väed teisipäeval Pokrovskist umbes 20 kilomeetri kaugusel. Tänu lihtsale ligipääsule Kostjantõnivkale on Pokrovsk Ukraina sõjaväe jaoks oluline keskus.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1370 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 579 490 (võrdlus eelmise päevaga +1370);

- tankid 8399 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 16 203 (+42);

- suurtükisüsteemid 16 119 (+33);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1132 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 907 (+0);

- lennukid 363 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 12 968 (+115);

- tiibraketid 2407 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 21 816 (+77);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2713 (+16).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.